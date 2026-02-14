Von aussen ist die Sanierung beinahe unsichtbar. Fotos: David Aebi

Niklas Nalbach 14.02.2026 08:00

Fast alles wie beim Alten Das Architekturbüros Freiluft hat das Rosalia-Wenger-Haus im bernischen Schwarzenburg mit einfachen Mitteln saniert. Von aussen ist der Eingriff beinahe unsichtbar. 14.02.2026 08:00

In ihrer Autobiografie beschreibt die Autorin Rosalia Wenger 1978 das Sonnenlicht im Eingang des Hauses, in dem sie als Verdingkind arbeiten musste. Heute befindet sich hier die Stube des Architekturbüros Freiluft. Niemand wollte das im Jahr 1860 erbaute Haus in Schwarzenburg kaufen. Bis die Architekt*innen es mit einfachen Mitteln zu einem Dreiparteienhaus sanierten. In die Pläne wurde nicht viel Zeit investiert, stattdessen entstanden die meisten Massnahmen im direkten Austausch auf der Baustelle. ###Media_2### ###Media_3### Im Hausinneren sind die alten Proportionen spürbar. Die Räume sind nur knapp über zwei Meter hoch, dabei aber überraschend angenehm. Seitliche Verstärkungen der alten Deckenbalken dämpfen akustisch zwischen den Wohnungen. Dazu kommen im ganzen Haus dezente Reparaturen – von sorgfältig eingepassten Flickstücken im alten Geländer bis hin zum statisch bereinigten Dachstuhl. Diese Reparaturen bleiben durch das verwendete frische Holz oder die scharfen Kanten erkennbar. In den Wohnungen steht der neue Badküchenblock aus Dreischichtplatten zwischen den aufbereiteten Holztäfern. Wo es möglich war, sind die alten Holzdielen geblieben. Eine Schicht aus Schmierseife schützt die Oberflächen der Fichtenlatten und der Küchenarbeitsplatte aus Esche. Das Blau des Flusses und des Himmels, das Grün der Wiese und das Braun des Hirschs auf einem im Haus gefundenen Wandgemälde tauchen im Treppenhaus wieder auf. ###Media_4### ###Media_5### Dank des Wolfsrachen-Querschnitts kommen die Kastenfenster ganz ohne Gummidichtung aus. Die Aufdopplung der alten Fensterrahmen macht im Inneren die Verwendung von Isolierglas möglich. Durch einfaches Aushängen schafft die äussere Schicht der Kastenfenster im Sommer Platz für die Faltläden. Nur an den inneren Laibungen erkennt man die zusätzliche Dämmung hinter den historischen Wandtafeln. Aussen durchquert ein verzin...