Das Motto dieses Jahr: «Dekarbonisierung der Bauwirtschaft» Fotos: ftnb.ch

Seit Jahren schon ist die ‹Fachtagung Nachhaltiges Bauen› ein Stelldichein all jener, die an zukunftsfähiger Baukultur interessiert sind. Getragen von Verbänden (ecobau, Minergie, NNBS), Hochschulen (ETHZ, FHNW, HSLU, OST, ZHAW), SIA und CRB wird stets ein dichtes Programm geboten. Am 26. März 2026 findet der Netzwerkanlass in Zürich statt und steht unter dem Motto «Dekarbonisierung der Bauwirtschaft». Obwohl wir seit Jahren über Klimagerechtigkeit und Netto-Null im Planen und Bauen sprechen: Wir sind eben erst in die richtige Richtung aufgebrochen, und es bleibt viel zu tun.

Der Vormittag blättert verschiedene Handlungsfelder mit einem knappen Dutzend Vorträgen auf – unter anderem über Klimastrategien von Städten, den Stand des Gebäudeparks, neuartige Baustoffe, Carbon Removal und den neuen Standard ‹Minergie Netto-Null›. Ausserdem stellen die Architekturbüros Boltshauser, Loeliger Strub und Salathé ambitionierte Um- und Neubauten vor. Schliesslich diskutieren Vertreter von Swiss Prime Site, Wüest Partner, Allreal und ecobau darüber, wie sich Umbau und Renovation stärken lassen.

Nachmittags stehen fünf Sessionen zur Vertiefung zur Wahl – über den Rechtsrahmen von Netto-Null, den in der neuen Betonnorm aufgehobenen Mindestzementgehalt, Hemmnisse in der Bestandsentwicklung, das Menschenwohl bei alledem und die Rolle von Gebäudebetrieb und Unterhalt. Alternativ lassen sich in Zürich zwei Gebäude von jessenvollenweider und Vécsey Schmidt sowie ein von in situ und Denkstatt entwickeltes Areal besichtigen.