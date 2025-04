Das ideale Gebäude? Das ist robust gebaut, hat grosse Räume und steht in Biel. Eine Fabrik aus den 60ern wurde erst zum Atelierhaus umgebaut und jetzt zum Primarschulhaus.

Wenn Ivo Sollberger die Geschichte des Hauses erzählt, erzählt er auch ein Stück seiner eigenen Geschichte. Sein Vater hatte sich lange um die Verwaltung des Fabrikgebäudes gekümmert: drei Geschosse Fensterbänder mit dreckig-blauen Brüstungen. Ein namenloser Architekt hatte es 1969 an die Mattenstrasse in Biel gestellt, ausgerechnet gegenüber dem Brühlhof, einer bunt-expressiven Wohnanlage des ‹Roten Biel›. In dieser gestapelten Fabrik produzierte die Firma Mikron Maschinen. Das eine Gebäudeende mit geräumigem Treppenhaus war den Planungsbüros der Firma vorbehalten – über vier Meter hohe Räume, stützenfrei, grosse Fenster, alles so wie bei den Produktionshallen nebenan. ###Media_5### ###Media_6### 2003 verliess der letzte Nutzer die Fabrik, bis dahin hatten Sollberger Bögli immer wieder kleine Umbauten und Wartungsarbeiten geplant. «Wir waren also so etwas wie die Edel-Abwarte des Hauses», erinnert sich Ivo Sollberger. Aus ihrem Büro blickten die Architekten auf die fensterlose Abschlusswand der Fabrik und auf ihren nackten Anlieferungshof nebenan. Und dann planten sie einen Umbau für sehr wenig Geld. Und machten Entdeckungen. Wie das originale Trennwandsystem, dessen Elemente sie im Keller fanden. Sie waren begeistert von den Möglichkeiten, die das Gebäude bot. Eine wilde Mischung von Mietenden füllte fortan die drei Etagen à 700 Quadratmeter: ein Fitnesscenter neben der Zahnarztpraxis, eine Stiftung für vernachlässigte Kinder neben Kreativbüros. Ein neuer Eingang öffnete das Treppenhaus zur Strasse hin. Seine schrägen Metallflächen zeigen die architektonische Ambition der damals noch jungen Architekten, die sich bei Herzog & de Meuron kennengelernt hatten. Der Umbau der Mikron-Fabrik war einer ihrer ersten Aufträge. 2017 stand das Gebäude zum Teil leer. Dafür boomte der Bieler Wohnungsbau und der Schulraum wurde knapp. Die Stadt mietete den...