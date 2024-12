Industriegebäude, Pavillon, Sakralbau? Nein, ein neu erstelltes Konzertlokal. Fotos: Pati Grabowicz

Etablierte Subkultur In Basel ist der Musikklub ‹Kuppel› auferstanden. Er hat ein neues Haus von Vécsey Schmidt erhalten, das wahlweise an ein Baptisterium oder einen historischen Industriebau erinnert. 01.12.2024 14:00

Das Nachtigallenwäldeli in Basel war einst ein verwunschener Ort, ein schmaler Streifen Brachland zwischen Zooeingang und Steinenvorstadt. Jahrzehntelang stand hier die ‹Kuppel›, eine Art Bretterstadt mit ballonartigem Zeltaufbau, wo Konzerte und Partys stattfanden. Doch 2016 war Schluss: Als zonenfremdes Provisorium musste das legendäre Lokal abgebrochen werden. Acht Jahre später präsentiert sich das Nachtigallenwäldeli als einladender Stadtpark mit geschwungenen Wegen, Brücken und Sitzbänken. Und auch die ‹Kuppel› ist auferstanden, allerdings in veränderter Form: Aus der improvisierten ‹Shanty Town› mit ‹Hippy Dome› ist ein oktagonaler Zentralbau mit Kreuzgewölbe geworden. Der Neubau ruft viele Bilder hevor: Die Volumetrie erinnert an ein Baptisterium, die Situierung im Park an einen Pavillon, die Materialisierung in Backstein an alte Industriebauten. Einzig der Gedanke an Pop- oder gar Subkultur mag sich nicht wirklich einstellen, es sei denn, man interpretiert die rosafarbenen Rundfenster als Sonnenbrillen übernächtigter Clubgänger. ###Media_3### ###Media_5### Ein Musikklub ist die neue ‹Kuppel› aber sehr wohl: Im Innern empfangen einen ein dunkelgrünes Foyer mit Bar und dunkelrote Toilettenräume; Treppen führen entlang der achteckigen Fassade verheissungsvoll nach oben, wo der nachtblau gehaltene Konzertsaal mit Bühne, Bar, Discokugel und imposantem Betontonnengewölbe aufwartet. Zweiseitig geht es weiter hoch zur geschwungenen Galerie, die nochmals einen neuen Blick auf die Bühne eröffnet. Für die räumlich ausgefeilte und atmosphärisch in Szene gesetzte Architektur sind Vécsey Schmidt verantwortlich, die 2019 den eingeladenen Wettbewerb gewonnen hatten. Die naheliegende Frage, warum für einen popkulturellen Inhalt auf traditionelle Architekturformen zurückgegriffen wird, hatten Vécsey Schmidt schon damals beantwortet. Für sie reflekt...