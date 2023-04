Kornelia Gysel und Martin Hofer von der Arbeitsgruppe sowie Anna Schindler, Christina Schumacher und Sven Sobernheim im Gespräch mit Marcel Bächtiger (v.l.n.r.).

Die Arbeitsgruppe ‹Blühende Pfingstweide› will zwei Neubauten in Zürich West verhindern. An der Podiumsdiskussion sorgten unzeitgemässe Sonderbauvorschriften und träge Planungsabläufe für Zündstoff.

«Zürich West, was nun?», fragt Hochparterre-Redaktor Marcel Bächtiger zum Auftakt des aktuellen Themenhefts ‹Die blühende Pfingstweide›. Der zur Heftvernissage und Podiumsdiskussion am 13. April prall gefüllte Saal im Kulturpark in Zürich zeigte, dass die Frage nach der Zukunft des einstigen Industriequartiers viele Menschen beschäftigt. Nach der Jahrtausendwende stieg Zürich West zum Trendquartier mit Grossstadtflair, Zwischennutzungen in alten Industriehallen, angesagten Bars und Clubs auf. In den letzten Jahren verdrängen monotone Neubauten mit teuren Büroflächen und klinischen Aussenräumen die Industriegebäude und das Leben in ihnen jedoch zunehmend. Heute wirkt das Quartier vielerorts öd und langweilig.

Diese Diagnose ist nicht neu, doch die aktuellen Geschehnisse auf dem Welti-Furrer-Areal haben die Debatte um Zürich West wieder entfacht. Zwischen Maag-Areal, Bahnhof Hardbrücke und Pfingstweidstrasse gelegen, besetzt das Areal eine Schlüsselstelle im Quartier. Im mittleren Teil hat die Knecht-Gruppe als Eigentümerin bereits den Büroneubau ‹Prime 2› nach dem Entwurf von Max Dudler gebaut. Die verbleibenden Bauten, ein Parkhaus und ein Lagerhaus im Osten sowie ein Gewerbe- und Bürohaus im Westen, will sie demnächst durch ‹Prime 1› und ‹Prime 3› ersetzen. Die drei Bürobauten heissen nicht nur verdächtig ähnlich, sie sehen auch gleich aus.

Der Gegenvorschlag: Zustimmung mit Vorbehalten

Mit ‹Prime 2› sei «ein grauer Klotz, ein UFO, in Zürich West gelandet», stellte Immobilienexperte Martin Hofer zu Beginn der Podiumsdiskussion fest. Gegen den ersten Klotz hat Hofer nichts unternommen. «Als ich die Baugespanne für den zweiten und dritten sah, sagte ich mir aber: Das ist zu viel. Das müssen wir verhindern.» Gemeinsam mit dem Soziologen und früheren Hochparterre-Chefredaktor Köbi Gantenbein gründete Hofer deshalb die Arbeitsgruppe ‹Blühende Pfingstweide› (siehe Kasten). In zwei Workshops entwickelte die Gruppe einen Vorschlag, «wie man es besser machen kann». Auf dem Podium (siehe Kasten) stellte sie ihr «Plädoyer für eine blühende Pfingstweide» zur Debatte.

Hochparterre-Redaktor Marcel Bächtiger gibt einen Überblick über die aktuellen Geschehnisse.

Schade war, dass zwei wichtige Stimmen auf dem Podium fehlten: Sowohl die Knecht-Gruppe als auch Architekt Max Dudler mochten sich weder im Themenheft äussern noch an der Veranstaltung teilnehmen. Nachdem Kornelia Gysel, Architektin und Mitglied der Arbeitsgruppe, den Gegenentwurf präsentiert hatte, standen die Zeichen deshalb erst einmal auf Konsens: Die vorgeschlagene Transformation der bestehenden Bauten, die grünen Dächer und Plätze, die Verdichtung und die funktionale Durchmischung entsprächen durchaus den Vorstellungen der Stadt Zürich von einer nachhaltigen Entwicklung, urteilte Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung. Auch die Soziologin Christina Schumacher, die im Quartier wohnt, zeigte Sympathien für den Vorschlag. Das Parkhaus sei ein Treffpunkt für Jugendliche, zudem erzählten die bestehenden Gebäude Geschichten. «Nicht nur der über hundertjährige Schiffbau ist ein Relikt. Die Gebäude aus den Siebziger- und Achtzigerjahren sind es ebenso.» Der Vorschlag der Arbeitsgruppe überzeugte Schumacher dennoch nicht ganz: «Die Collagen zeigen fast nur hippe, weisse Menschen, und der Text spricht von experimentellen Wohnformen. Wieso nicht einfach normale, preisgünstige Wohnungen für alle Menschen anbieten?» Und Sven Sobernheim, Gemeinderat GLP, stellte die öffentlichen Erdgeschossnutzungen infrage: «Überall in Zürich West wünscht man sich in den Erdgeschossen gastronomische Angebote. Ich bezweifle, dass es an diesem Ort noch mehr davon braucht.»

Der Sondernutzungsplan: Missachtet und veraltet

Mehr als der Vorschlag an sich gab die Frage zu reden, wie die Entwicklung von Zürich West so schieflaufen konnte. Martin Hofer bilanzierte: «Es sind wenige gute Neubauten entstanden. Der Rest ist bitteres Mittelmass.» Für die mangelnde Qualität ist laut Hofer nebst den Bauherrschaften auch die Stadt verantwortlich. «Sie hat alles durchgewunken.» Anna Schindler konterte: «Wenn ein Projekt den Regeln entspricht, müssen wir es bewilligen.» Ob das Entstandene den Regeln entspricht, war unter den Diskutierenden allerdings umstritten. Das Welti-Furrer-Areal ist Teil des ‹Maag-Areal Plus›, für das die Stadt 2004 Sonderbauvorschriften festgelegt hat. Die Basis dafür bildete ein städtebauliches Konzept der Architektengemeinschaft Diener + Diener mit M. & E. Boesch. «Man stellte ein einziges Gebäude unter Schutz und gab alles andere zum Abbruch frei. Heute würde man das ganz anders machen», erklärte Hofer, der die Entwicklungsplanung in den Neunzigerjahren begleitet hat. Doch ohnehin entspreche kaum ein Neubau dem Sondernutzungsplan. «Die Sonderbauvorschriften sind aus der Zeit gefallen und müssen aktualisiert werden – auch wenn 80 Prozent schon jetzt falsch gebaut sind.»

Die Debatte um das Welti-Furrer-Areal zog ein grosses Publikum in den Kulturpark.

Tatsächlich liegt bereits seit letztem Jahr ein Postulat beim Stadtrat, das eine Änderung der Sonderbauvorschriften fordert. Eingereicht wurde es von zwei Gemeinderäten im Zuge der Petition ‹Retten wir die Maag Hallen›, die sich für den Erhalt der historischen Gebäude auf dem Maag Areal einsetzt. Gemeinderat Sobernheim dämpfte jedoch die Erwartungen: «Die Stadt kann wenig ausrichten. Es ist an den Grundeigentümern, eine Diskussion anzustossen.» Und Anna Schindler bekräftigte: «Ohne die Grundeigentümer geht es nicht. Zudem bewegen wir uns auf verschiedenen Zeitschienen. Gesetzesänderungen dauern lange.» Dafür hatte Soziologin Schumacher kein Verständnis: «Wieso müssen Gesetzesänderungen lange dauern? Beim Klimawandel ist es fünf vor zwölf und wir reden hier über Planungssicherheiten für Bauherrschaften. Es ist deprimierend, eine solche Diskussion führen zu müssen.»

Neue Planungsansätze sind gefragt

Mit den Wortmeldungen aus dem Publikum kam zum Schluss noch etwas Optimismus auf. «Wir können nicht auf den Goodwill der Eigentümer warten, sondern müssen überlegen, wie man solche Projekte tatsächlich umsetzen kann», lautete das Fazit des ehemaligen Zürcher Stadtrats Richard Wolff. «Ansätze dafür könnten CO2-Bilanzierungen von Bauprojekten und Sozialverträglichkeitsprüfungen sein.» Claudio Meletta, Architekt und Mitglied der Gruppe Countdown 2030, brachte den Vorschlag eines «Ressourcenschutzes» ein, mit dem sich Abbrüche verhindern liessen. Auch ein Dialogangebot fehlte nicht. «Wenn die Grundeigentümer den ersten Schritt machen, ist der Gemeinderat offen dafür, die Sonderbauvorschriften anzupassen», erklärte Markus Knauss, Gemeinderat der Grünen und Co-Geschäftsführer des VCS. Ob die Rettung des Welti-Furrer-Areals gelingt oder nicht: Es lohnt sich, die Diskussion über zeitgemässe Planungsansätze und -prozesse weiterzuführen.