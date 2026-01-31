Der Ersatzneubau des Restaurants Schifflände am Greifensee trägt sechs mit Lärchenholz beschindelte Hüte. Fotos: Kuster Frey

Es gibt sie noch Fiechter & Salzmann haben am Greifensee einen Ersatzneubau für das Restaurant Schifflände erstellt. Der Pavillon mit sechs lärchenbeschindelten Holzhüten erinnert an Šiks ‹Analoge Architektur›. 31.01.2026 08:00

«Der erste Šik» titelte Hochparterre 1988. Das Bild zeigte eine Reihe holzgeschindelter Zeltdächer mit Laternenkrönung. Das Kirchgemeindezentrum in Egg im Kanton Zürich sollte die erste gebaute ‹Analoge Architektur› werden. Gebaut sah das Haus von Miroslav Šik dann zwar ganz anders aus, dafür schmücken solche Dächer nun nach fast 40 Jahren einen Restaurantpavillon am Greifensee. Nicht ganz überraschend, denn Šik ist eine der Stationen im CV des Architekturbüros Fiechter & Salzmann. ###Media_2### Ihr Pavillon mit den sechs lärchenbeschindelten Holzhüten steht einsam und allein am Seeufer. Davor laden im Sommer Tische auf Kies zum Apéro ein. Sein Vorgänger, ein nüchterner Flachbau aus den 1960er-Jahren, stand ein paar Meter näher am Ufer. Landschaftsschutz sowie Gewässer- und Grundwasserschutz bestimmten die neue Lage mit. Die zwei mal drei Zeltdächer gliedern das Innere: zwei bilden den Gastraum, zwei weitere nehmen Küche, Kiosk und Nebenräume auf (mit Technik im Dach). Zwei Dächer an diagonal gegenüberliegenden Ecken decken einen offenen Aussenraum: vorne die Restaurantterrasse, hinten der Bereich vor Haupteingang und Kioskfenster. Auf der Bank entlang der Fassade warten Gäste auf den Bus oder blicken auf den See. Im Innern prägt das dunkel lasierte Fichtenholz von Konstruktion und Möbeln die behagliche Raumstimmung. Die Schilf-Ausfachung zwischen den Dachsparren holt das weite Naturschutzgebiet des Sees ins Innere. Die Fenster lassen sich im Sommer weit aufschieben. ###Media_3### ###Media_4### Die Planung und Ausführung sind sorgfältig, was man auch am Betonsockel sieht: Gestuft wird er zur Terrasse und dort zum Sockel einer Bank; er geht in die kegelförmigen Basen der Holzstützen über und schwingt sich als Tresen von Kiosk oder Bar auf Hüfthöhe – all das mit dem feinen Schalungsbild liegender Fichtenbretter, sägeroh. Die Nag...