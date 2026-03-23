Am 9. April eröffnet das Baukulturhaus Winterthur mit einem rauschenden Fest.

Redaktion Hochparterre 23.03.2026 14:45

Ende 2025 wurde aus der Idee Wirklichkeit: Dank grosser und breiter Unterstützung konnten das Baukulturhaus die Liegenschaft an der Zürcherstrasse 43 in Winterthur übernehmen. Am 9. April öffnet die neue Institution erstmals seine Türen und lädt ein, diesen besonderen Moment zu feiern.

Die Betriebs-Trägerschaft besteht aus dem Forum Architektur, der SIA Sektion Winterthur, der Sektion ZAGG des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA), dem Bund Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA), der ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen und der Stadt Winterthur.