So stellen sich MVRDV den umgenutzten Kirchenraum vor (Rendering: MVRDV).

Entweih-Wasser? Im Furttal plant die reformierte Kirche, Liegenschaften zu verkaufen, darunter auch eine Kirche. Umnutzungsideen sind gefragt. In Holland gibt es einen ungewöhnlichen Vorschlag. 19.06.2025 15:05

Die reformierte Kirche in Dällikon soll zum Verkauf ausgeschrieben werden, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Grund dafür ist, dass die Kirchenbauten im Unterhalt teuer sind. Zugleich schrumpfen die Mitgliederzahlen der reformierten Landeskirche. Konfrontiert mit der Frage, ob sich die Kirche lieber karitativen und Gemeinschaftsaufgaben oder dem Unterhalt der zunehmend wenig genutzten Bauten widmen sollte, wird die Reformierte Kirchgemeinde Furttal am 1. Juli über den Verkauf von Liegenschaften abstimmen. Weniger Schäfchen - mehr Fische? Umgenutzte Kirchen gibt es in Zürich schon einige, so etwa in Wipkingen, wo ein Hort eingebaut wurde, oder die zum Rathaus umfunktionierte Bullingerkirche. In den Niederlanden sind Kirchenumnutzungen kreativer und schon länger ein Thema. 2025 gewann das Architekturbüro MVRDV einen Wettbewerb zur Umnutzung der Kirche St. Franziskus von Assisi in Heerlen zum Hallenbad. Die Kirche wird, im Projektnamen blasphemisch-ironisch als Holy Water bezeichnet, zum grossen Weihwasserbecken, das hoffentlich in Zukunft wieder eine grössere Besucherschar anziehen wird. Auch eine Idee für Schweizer Kirchen? Flächen für öffentliche Nutzungen werden rarer, Kirchen tendenziell leerer. ...