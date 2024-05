Die Schulzimmer um zwei helle Höfe fördern kooperatives Lernen. Fotos: Ladina Bischof

Damaris Baumann 25.05.2024 08:00

25.05.2024

Die Gemeinde Teufen in Appenzell Ausserrhoden hat seit fast 30 Jahren ein kooperatives Schulmodell. Ein Schuljahrgang wird in einem Cluster zusammengefasst, der Unterricht in den Leistungsfächern findet über die Stammklassen hinweg nach Niveau statt. Dafür braucht es unterschiedliche Räume, die sowohl Zusammenarbeit als auch Rückzug ermöglichen. ###Media_2### ###Media_3### Mit dem neuen Sekundarschulhaus erhält das Schulmodell seine räumliche Entsprechung. Am Dorfrand, oberhalb des immergrünen Fussballplatzes und in der Nähe der bestehenden Turnhallen, thront der kompakte Holzbau in Schottenbauweise. Der Gebäudesockel dient auch als Tribüne für den Fussballplatz. Die ochsenrote Fassadenschalung aus Holz vom Gemeindegebiet knüpft an traditionelle Appenzeller Bauten an. Feine Holzrautengitter über den Eingängen bringen Schmuck in den rationellen Bau. Zwei Eckeinschnitte verkürzen die Länge des grossen Bauwerks optisch und verschlanken die Stirnseiten. Von den nahen Hügeln ist die Dachlandschaft mit den markanten Lukarnen und der Photovoltaik-Anlage gut sichtbar. ###Media_4### ###Media_1### ###Media_5### Wenn man das Schulhaus betritt, kommt man über die gedrechselten Türgriffe in Berührung mit lokalem Handwerk; das ausführende Unternehmen stellt traditionelle Produkte wie etwa Butterfässer her. Viel Holz ist auch im Gebäudeinnern zu sehen, hier lediglich mit einem UV-Schutz behandelt. Trotz einer Gebäudetiefe von 26 Metern wirkt es insgesamt hell. Zwei grosszügige Höfe strukturieren die Raumabfolge und verbinden die Vorzonen eines Jahrgangsclusters optisch. Das Büro Raumfindung Architekten hat viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, die strukturellen Oberlichter sorgfältig auszugestalten. Das Licht wird optimal über die Wände ins Innere geführt, Obergaden verbinden die Räume und bringen mehr Licht in die Tiefe des Gebäudes. Die beiden Treppenhäuser s...