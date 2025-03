Mit gestalterischem Geschick und einem guten Gespür für den Ort haben Rahbaran Hürzeler aus einem unscheinbaren Hinterhof in Basel einen qualitätsvollen Wohnhof gemacht.

Grosse Teile der ursprünglichen Blockrandbebauung an der Colmarerstrasse sind über die Jahrzehnte verschwunden oder bis zur Unkenntlichkeit renoviert worden. An manchen Stellen jedoch atmet die Quartierstrasse noch den Geist der aufstrebenden Industriestadt, die Basel Anfang des 20. Jahrhunderts war. In den Schaufenstern gut erhaltener Arbeiter- und Kleinbürgerhäuser liegen exotische Gewürze, Weinflaschen und ausgewählte Käsesorten. In anderen Erdgeschossen findet sich klassisches Kleingewerbe: ein Coiffeursalon, ein Motorradgeschäft, ein Bistro. Neben den Ladengeschäften führen meist offene Durchgänge in die Hinterhöfe, wo früher Werkstätten, Ställe, Lagerräume, Geräteschuppen und dergleichen Platz fanden. So ziemlich alles also, was unansehnlich, laut oder schmutzig war. Einen solchen Hinterhof fanden die Architektinnen von Rahbaran Hürzeler vor, als sie vor fünf Jahren den Durchgang eines heruntergekommenen Hauses an der Colmarerstrasse passierten. Lärm, Schmutz und Gestank waren längst verschwunden, stattdessen hatten wilder Pflanzenbewuchs und Endzeitromantik die Oberhand gewonnen. Der Plan des privaten Auftraggebers für die Parzelle: qualitätsvolle Mietwohnungen bei möglichst hoher Ausnützung. ###Media_3### ###Media_5### Schnell war den Architektinnen klar, dass die Mehrzahl der teils baufälligen Zweckbauten im Hinterhof diesem Vorhaben würde weichen müssen. Auch von der ursprünglichen Idee, das Vorderhaus zu erhalten, sahen sie nach der Prüfung des baulichen Zustands ab. Die idyllische Atmosphäre des Ensembles aber, nahmen Rahbaran Hürzeler sich vor, sollte in der künftigen Bebauung weiterwirken. Eigenständig, aber verbunden Ende 2024 ist der Hinterhof kaum wiederzuerkennen. Wie ihre Vorgänger reihen sich die vier Hofgebäude entlang der Brandmauern auf und fassen einen Freiraum. Dieser ist nicht länger nur Rückraum, sondern geteilter Aufen...