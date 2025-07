Der Stadtrat von Baden hat das Baugesuch für den Rückbau des alten Spitalgebäudes bewilligt.

Entscheid gefallen: Das KSB darf abgerissen werden Es hätte eine «Rettung in letzter Minute» werden sollen, für den Erhalt des Kantonsspital Baden hatte sich auch der Aargauer Heimatschutz eingesetzt. Doch der Badener Stadtrat hat anders entschieden. 01.07.2025 15:07

Das alte Kantonsspital Baden wird beerdigt. Denn der Stadtrat von Baden hat am 23. Juni das Baugesuch für den Rückbau des alten Spitalgebäudes bewilligt. Wo heute das ausgediente Hauptgebäude «Haus 1» von 1978 steht, wird ein Park entstehen. Oder, wie das Kantonsspital Baden auf Linkedin schreibt: «Selbstverständlich halten wir uns an die Auflagen des Stadtrats. Nach dem Rückbau wird die Decke des Untergeschosses mit mindestens 1 bis 1,5 Metern Erdmaterial überdeckt und begrünt.» Das Baugesuch für den Rückbau des alten Bettenhauses lag bereits seit Anfang März 2024 auf, der Neubau gleich daneben ist seit dem Frühjahr in Betrieb. Trotz geringer Erfolgsaussichten hatte das ‹Stadtlabor Baden› eine Debatte angestossen und fragte: «Aufbruch oder Abbruch?» (wir berichteten im Rahmen der Operation Spital). Es formierte sich darauf das Komitee «Kein Abbruch auf Vorrat». Das Komitee verlangte von der Kantonsspital Baden AG und dem Regierungsrat «die Prüfung und Ausschöpfung aller Möglichkeiten, um die Grossbauten mit über 50'000 Quadratmetern Geschossflächen in einen zweiten Lebenszyklus von 40 bis 50 Jahren zu überführen.» 650 Personen aus Architektur, Planung und Politik unterzeichneten den Vorschlag. Die Baukommission der Stadt lehnte das Baugesuch ab, und der Aargauer Heimatschutz hatte bereits im Rahmen der öffentlichen Auflage eine Einwendung gegen den Abbruch gemacht. Wie weiter beim KSB? Diese hat der Stadtrat nun zurückgewiesen. Die vorgebrachten Argumente zur Schutzwürdigkeit könne dieser nicht nachvollziehen. «Dem Altbau des KSB wurde bis heute keine architektonische Bedeutung beigemessen, notabene von keiner Seite», so zitiert das KSB auf Linkedin aus der Begründung und triumphiert: «Mit diesem Schritt beginnt die letzte Etappe zur Modernisierung unseres Gesundheitscampus. Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben!» Ents...