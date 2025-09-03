Der EN Bau Tag ist am 11. September zu Gast in der Werkstadt Zürich. Fotos: zvg

Auf dem Gelände der ehemaligen SBB-Werkstätten entsteht bis 2035 auf 42'000 Quadratmetern ein urbaner Raum, der Arbeit, Freizeit und Wohnen verbinden soll. Historische Bausubstanz wird erhalten und weiterentwickelt, Nutzungen für Produktion, Start-ups, Kreativwirtschaft und Kultur soll integriert werden. Zu Gast in der Werkstadt Zürich gibt der EN Bau Tag Einblick in das Stadtentwicklungsprojekt.

Themen der Besichtigung und der Inputreferate sind Stadtentwicklung, ressourcenschonende Bauweise und Energieeffizienz. Im Anschluss werden die MAS-Abschlüsse geehrt und beim gemeinsamen Netzwerkapéro gefeiert.