Diese 20 Gestalterinnen und Gestalter gilt es zu Bewerten. Fotos: Sam Linder/Jan Reimann

Superwichtig oder total überbewertet? Bewerte die zwanzig einflussreichsten Schweizer Gestalterinnen und Gestalter in einer Tierlist.

Redaktion Hochparterre 30.09.2024 15:00

Heute erscheint unser neues Heft, die ‹Sonderausgabe Tierlist›. Sie widmet sich ganz dem Konzept ‹Tierlist›. Darin haben wir Expertinnen und Experten eingeladen, ihre persönlichen Ranglisten zu Architekturmodellen, Design-Skills, Wohnungen, Glaubenssätzen, Volksinitiativen und öffentlichen Räumen zu erstellen und zu diskutieren. Jetzt bist du dran: Bewerte zwanzig einflussreiche Schweizer Gestalterinnen und Gestalter, sichere deine Liste und schick sie uns an online@hochparterre.ch. Unsere Tierlists haben sieben Stufen: S, A, B, C, D, E, F. S bedeutet exzellent, F inakzeptabel. Auf einer Stufe können mehrere Elemente stehen, aber nicht jede Stufe muss besetzt sein. Mehr dazu im ‹How to Tierlist›.

Tierlist: Schweizer Gestalter:innen

Pool: Auswahl der Redaktion Hochparterre

Kritierium: Relevanz/Einfluss



--> Hier geht's zum Rating auf Tiermaker.com!

Unsere Auswahl stellt keinen Anspruch auf absolute Gültigkeit. Uns interessiert der durch die Tierlist entstehende Dialog, die Diskussion, der Disput – über Meinungen, Einschätzungen und Kriterien. Die ursprüngliche Liste war viel länger (hier ansehen). Falls trotzdem eine wichtige Person fehlt, schreib es doch in die Kommentare.

Am kommenden Donnerstag, 3. Oktober 2024, um 18 Uhr feiert die Sonderausgabe im Architekturforum Zürich Vernissage. Dort rangieren und diskutieren Anna Niederhäuser, Kunsthistorikerin beim Bundesamt für Kultur BAK, und Mathis Füssler, Geschäftsführer Schweizerischer Werkbund SWB, die einflussreichsten Gestalter:innen der Schweiz. Sei mit dabei!