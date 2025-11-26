Das Lagerhaus ist nun ein Wohnhaus und hat sich aussen wenig verändert. Fotos: Gionata Buzzi

Eine runde Sache Buol & Zünd haben ein Lagerhaus in einem Basler Hinterhof in Wohnungen umgebaut. Die Vorteile des Bestands: drei Meter Raumhöhe und eine eindrucksvolle Pilzstütze in fast jeder Wohnung. 26.11.2025 16:00

Zuerst sei da dieser Reflex gewesen: viel ändern, es besser machen, ideal. Architekt Marco Zünd steht vor dem ehemaligen Lagerhaus in einem Basler Hinterhof. Dann die Erkenntnis: Es funktioniert doch – die 1990er-Jahre-Fenster, die Dämmungen, das Treppenhaus. Also habe man vieles so belassen. Gebot der Stunde. ###Media_2### ###Media_3### So ist auch die Erscheinung des Gebäudes weitgehend erhalten geblieben: drei Geschosse, in der Mitte ein Risalit, alles mintgrün. Der Umbau war trotzdem eine Transformation: Wohnungen anstelle der Lagerräume und auch der Garagen im Erdgeschoss. Dort öffnen sich nun Studios direkt auf den Vorplatz, der betoniert bleiben musste. Die Wohnungen darüber mit 2½ Zimmern und Balkon auf dem bestehenden Vordach, diejenigen im zweiten Obergeschoss mit 3½ Zimmern. Auch sie sind nur zu einer Seite geöffnet, nach Süden, in den Hof. Vom Treppenhaus im Risalit betritt man eine Einzimmerwohnung pro Geschoss und rechts und links je einen dunklen Gang, der entlang der hinteren Brandmauer zu den Wohnungen führt. Die Dachterrasse wartet mit kleinen Gartenplätzen auf. Die Vorteile des Bestands: drei Meter Raumhöhe und eine eindrucksvolle Pilzstütze in fast jeder Wohnung. Von dieser Stütze strahlen die Räume aus. Mal steht sie im Eingangsbereich, mal mitten in der Küche, als warte sie aufs Essen. Ecken sind hier rund und wölben sich der Säule entgegen. Sie öffnen den Hauptraum weit nach hinten und lassen Licht in die Tiefe fallen. Dank der hohen Tragfähigkeit der Decken sind die Wohnungswände gemauert. Entlang der Fenster verbindet ein schmaler Durchgang die Räume. Er öffnet die Haupträume stärker zum Fensterband als die Zimmer. Sind die Türen geöffnet, verschwinden sie in einer Wandnische – Details, die auch bei weniger üppigem Budget drinliegen. ###Media_4### ###Media_5### Die konvexen Raumecken der Wohnungen haben ihre konkave Entspre...