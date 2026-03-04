Probewohnen im Nachbau einer Wohnhalle im Zollhaus in Zürich. Fotos: Tom Bisig

Ein wohnliches Versuchslabor In Zürich zentrales Thema, in Basel vermeintlicher Nebenschauplatz: der genossenschaftliche Wohnbau. Das S AM widmet sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft dieses Bautypus eine Ausstellung.

Kaum ein Bautypus erfindet sich so konsequent neu wie der genossenschaftliche Wohnbau – sowohl als sozialer wie auch als räumlicher Innovationsraum. Zürich und Basel waren Pionierstädte, Basel wurde jedoch abgehängt, weil politische Impulse fehlten. Die aktuelle Ausstellung des Schweizerischen Architekturmuseums (S AM) ist die letzte unter der Direktion von Andreas Ruby. Kuratiert von Anaïs Auprêtre de Lagenest, erzählt ‹Wohnen fürs Wohnen› die Geschichte des genossenschaftlichen Wohnbaus mit Fokus auf die Nordwestschweiz. ###Media_2### Zum Einstieg skizzieren Statistiken die Sachlage: Immerhin 11 Prozent der Basler Wohnungen sind genossenschaftlich organisiert. Vertreter*innen regionaler Wohngenossenschaften und gemeinnütziger Wohnbauträgerschaften liefern die persönliche Perspektive auf das Thema und bieten vor Ort Interessierten kostenlose Wohnberatungen an. Die Wohnrealität hält so unkonventionell Einzug ins Haus – eine kluge Erweiterung des musealen Raums. Ein Parcours führt entlang wegweisender Projekte wie der Siedlung ‹Im Vogelsang› von Hans Bernoulli oder dem Freidorf in Muttenz zu neueren Konzepten wie der Hofbebauung Riehenring von Jessenvollenweider. Pläne, Modelle und ein Ideenwettbewerb Eine eigens für die Ausstellung entstandene Fotoserie von Barbara Bühler zeigt die Projekte auf bisher selten gesehene Weise in enger Verknüpfung mit dem Quartierleben. Diese Ergänzung bringt das genossenschaftliche Leben stimmungsvoll zwischen die Museumswände und lockert die didaktische Form des Raums auf. So auch der Nachbau einer Wohneinheit aus dem Zollhaus in Zürich, der eine exemplarische Typologie des Hallenwohnens und eine mögliche Form gemeinschaftlichen Wohnens zeigt. Konventioneller präsentiert sind die Modelle bekannter Projekte wie Erlenmatt und Lysbüchel. Und schliesslich blicken Projekte aus einem jurierten Ideenwettbewerb z...