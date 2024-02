Redaktor Axel Simon vermisst Farbe und räumliche Eleganz im Kunsthaus Zürich.

Ein Kunsthaus, das alt aussieht Bald erscheint der Bericht über die Provenienzforschung zur Bührle-Sammlung. Das Kunsthaus Zürich macht nun vieles besser, seine Räume aber verweigern sich. 20.02.2024 08:00

Seit November läuft die neue Ausstellung der Bührle-Sammlung im Zürcher Kunsthaus. Sie ist beglückend und erschreckend zugleich. Beglückend sind Gemälde wie ‹La Petite Irène›, mit dem sie beginnt: unschuldige Schönheit, von Pierre-Auguste Renoir 1880 im Porträt der achtjährigen Irène Cahen d’Anvers festgehalten. Erschreckend ist die Geschichte hinter dem Bild: 1933 bekommt es ihre Tochter Béatrice als Geschenk. 1941 rauben es die Nazis im besetzten Paris; Hermann Göring, Hitlers rechte Hand, schnappt es sich persönlich. Seine Leute ermorden Béatrice und ihre Familie in Auschwitz. Nach dem Krieg bekommt die Porträtierte das Bild zurück und verkauft es an Bührle. Nicht nur dessen Kunstsammlung sei kontaminiert, schrieb Felix Schneider auf Infosperber.ch, die Kunst selbst sei es, auch die kleine Irène: «Ihr Blick ist nicht mehr unschuldig, sondern melancholisch. Die raffinierte Schönheit wurde morbide und utopisch. Sie nimmt den Untergang vorweg.» Fassen wir zusammen: Ein Nazi-Unterstützer kauft sich mit Nazi-Geld eine wunderbare Sammlung. Viele Bilder stammen von vertriebenen jüdischen Besitzern, die verkaufen mussten oder beraubt wurden. Die Stadt Zürich erhält diese Sammlung als Dauerleihgabe der Stiftung Emil G. Bührle. Sie lässt sich von David Chipperfield ein Museum bauen und überlässt die Aufarbeitung der Herkunft der Kunstwerke der Leihgeberin selbst. Erschreckend blauäugig. Beglückend ist auch: Stiftung und Stadt sind damit nicht durchgekommen. Die massive Kritik führte schliesslich zur Beauftragung des Historikers Raphael Gross mit der Überprüfung der bestehenden Provenienzforschung bis Ende Juni 2024. Und sie hat zur heutigen Ausstellung geführt. Die Sammlung hängt in denselben Räumen des ‹Bührle-Flügels›, setzt aber neue Prioritäten. Und schafft damit auch eine völlig andere Atmosphäre. Einst hingen die goldgerahmten Bilder ...