Pro Geschoss balancieren unterschiedliche Balken auf dem Wabenträger. Fotos: Sven Högger

Niklas Nalbach 09.05.2026 08:00

Ein Kran als Haus Das Architekturbüro Stefan Wülser+ hat in Winterthur eine ehemalige Stadtvilla mit zwölf Zimmern in ein Haus für vier Parteien verwandelt. 09.05.2026 08:00

Im Jahr 1911 als Unterkunft für Arbeiter*innen gebaut, zeigt das Haus in Winterthur, was robuste und auf den ersten Blick einfache Architektur kann: Transformation. Nachdem es zwischenzeitlich als Stadtvilla mit zwölf Zimmern auf drei Etagen diente, hat das Architekturbüro Stefan Wülser+ das Haus auf sein drittes Leben vorbereitet. Im Norden ergänzt ein kleiner Anbau das Gebäude. Dank einer neuen Aussentreppe können nun bis zu vier Parteien darin wohnen. Zwei doppelgeschossige Wohnungen teilen sich im ersten Obergeschoss einen Gemeinschaftsraum mit Bad, der auch als Gästewohnung taugt. Wie die Küchen der Wohnungen wird auch das geteilte Geschoss durch Faltschiebetüren zur Loggia. ###Media_2### ###Media_1### Auf einem kleinen Fundament balancierend, lässt der Anbau dem Garten seinen Platz. Ein materialsparender Wabenträger stützt die kranartige Konstruktion aus Holz, Stahl und Glas. Passend zu seinen Eigenschaften haben die Architekt*innen jeweils ein Balkenmaterial pro Geschoss gewählt. Im Erdgeschoss durchdringt ein Zwillingsträger aus Holz die thermische Hülle und trägt das erste Obergeschoss. Dort übernimmt ein einfacher Stahlträger die tragende Funktion. Durch seine konische Form wird er auch im Dach statisch aktiv. Ein Zugstab hält die Balken in ihrer Position und verankert den Anbau mit dem bestehenden Haus. Zusätzlich nimmt eine Brandwand aus gedämmten Ziegeln die Querkräfte auf. ###Media_3### ###Media_4### Während die einzelnen Bauteile mechanisch präzise zusammengesetzt sind, bleiben die Nahtstellen zwischen den Bauten ungenau und sichtbar. Von den hell geölten Duripanel-Böden bis zu den offen verlegten Leitungen setzt sich der rohe Ausdruck fort. Im Kontrast dazu stehen die blau lackierten Hälften des Schrankbads expressiv zwischen Haus und Anbau. ...