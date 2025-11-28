Wang Shu und Lu Wenyu Fotos: La Biennale di Venezia

«Ein einfaches und wahrhaftiges Konzept der Architektur» Teilgenommen hat das Architektur-Duo bereits mehrfach. Nun kuratieren Lu Wenyu und Wang Shu die Architektur Biennale 2027. 28.11.2025

In Venedig ist das Amateur Architecture Studio längst bekannt. 2006, 2010 und 2016 stellten Lu Wenyu und Wang Shu an der Architektur Biennale aus. Nun werden sie in die künstlerische Leitung der 20. Ausgabe berufen. Präsident der Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, kündigt die beiden in einer Mitteilung an: «Die zwei führenden Persönlichkeiten der Szene vereinen kulturelle Verantwortung und experimentellen Geist. Sie bieten herausragende Qualität in einer Zeit, die Wissen, Balance und Vorstellungskraft verlangt.» Gemeinsam führt das Paar das Amateur Architecture Studio in der chinesischen Grossstadt Hangzhou. Dessen Handschrift ist geprägt von einem sorgfältigen Umgang mit bestehenden Materialien und einem tiefen Verständnis für das Bauhandwerk. International bekannt wurde das Studio spätestens 2008 mit dem Ningbo History Museum. Dessen Fassade konzipierten Lu Wenyu und Wang Shu mit Ziegelsteinen von Abbruchhäusern. Ausstellungen im MOMA in New York, dem Centre Pompidou in Paris und dem Louisiana Museum of Modern Art bei Kopenhagen würdigten das Schaffen des Duos. 2012 wurde Wang Shu mit dem Pritzker Preis ausgezeichnet. Sie fühlten sich geehrt, die Architektur Biennale kuratieren zu dürfen, sagen Lu Wenyu und Wang Shu. «Angesichts der realen Krise dieser Welt ist es wichtig, an einem einfachen und wahrhaftigen Konzept und einer entsprechenden Methode der Architektur festzuhalten.» Dies sehen die Architektin und der Architekt als Verpflichtung und Verantwortung, mit der sie sich der neuen Herausforderung stellen wollen....