Zeichnung aus dem Projekt ‹Paris, Transit› von Marie-Ange Farrell & Manuel Rossi (Preis, SIA Masterpreis 2023, Schule: EPFL)

Die Ausstellung ‹Sign of the Times› am S AM zeigt aktuelle Arbeiten aus dem SIA Masterpreis und macht den Wandel an den Architekturschulen der Schweiz sichtbar. Heute Abend ist Eröffnung.

Ein Blick in die Zukunft der Schweizer Architektur Die Ausstellung ‹Sign of the Times› am S AM zeigt aktuelle Arbeiten aus dem SIA Masterpreis und macht den Wandel an den Architekturschulen der Schweiz sichtbar. Heute Abend ist Eröffnung. 24.05.2024 12:17

Alljährlich verleiht die Berufsgruppe Architektur des SIA in Zusammenarbeit mit dem Architekturrat der Schweiz den ‹SIA Masterpreis Architektur›. Ausgezeichnet werden die besten Abschlussarbeiten im Bereich Architektur. Alle Schweizer Hoch- und Fachhochschulen mit einem Masterstudiengang in Architektur stellen in diesem Wettbewerb ihre besten Projekte vor. Die prämierten Projekte aus den zwei vergangenen Ausgaben 2022/2023 werden nun in der neuen Schau des Schweizerischen Architekturmuseum in Basel einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ausstellung verspricht einen «einzigartigen Blick in die Zukunft der Schweizer Architektur», zu entdecken gibt es gemäss Ankündigung «gewagte Visionen junger Architekt*innen, die einen spannenden Input in die Praxis der Architektur liefern.» ###Media_2### Die Ausstellung der prämierten Masterarbeiten wird ergänzt von einem Überblick über die aktuelle Ausbildungslandschaft für Architektur in der Schweiz. Genauso wie sich die Baubranche neuen ökologischen und sozialen Aufgaben stellen müsse, verändere sich auch die Architekturlehre, heisst es im Text zur Ausstellung: Neben klassischen Gebäudeentwürfen setzen sich Studierende in ihren Arbeiten heute immer mehr mit partizipativen Prozessen, landschaftlichen Transformationen und performativen Formaten auseinander. Anhand von grossformatigen Zeichnungen, anschaulichen Modellen und anspruchsvollen Videofilmen macht die Schau den Wandel und die Vielfalt an den Architekturschulen der Schweiz für ein breites Publikum sichtbar und inspiriert dazu, über die Weiterentwicklung des Architekt*innenberufs nachzudenken. ###Media_3### Heute Freitag Abend um 18 Uhr gibt es im Rahmen der Ausstellung sechs Pecha-Kucha-Präsentationen von Masterpreisträger*innen zu sehen. Um 19 Uhr folgt die öffentliche Vernissage der Ausstellung statt....