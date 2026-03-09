Wie überwinden Architekturbüros ihre hierarchische Praxis mit teils prekären Arbeitsbedingungen? Und wie stellen sie einen Einklang mit sozialen und ökologischen Forderungen her? Ein Meinungsbeitrag.

Charlotte Malterre-Barthes 09.03.2026 08:00

Read this article in its original English version. Der regnerische Sommer 2025 sorgt für einen grauen Himmel vor den Fenstern des Zürcher Architekturbüros. Claudia B.*, die seit vier Jahren hier arbeitet, will an diesem Tag unbedingt etwas kommunizieren, das sie seit Wochen angespannt verschwiegen hat: Sie ist schwanger. Die Reaktion ihrer Arbeitgeber ist zunächst wohlwollend und herzlich, schliesslich sind die beiden Chefs selbst Eltern kleiner Kinder. Als sie sich jedoch mit ihnen zusammensetzt, um die Übergabe des Projekts zu besprechen, an dem sie mit Herzblut arbeitet – sie hat den Wettbewerb gewonnen und geduldig auf die Zustimmung des Kunden gewartet; sie hat die Planungsphase durchlaufen und möchte nach ihrer Rückkehr aus dem 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub die Bauleitung bei dem Projekt übernehmen –, sagt einer der Chefs, ohne ihr dabei in die Augen zu schauen: «Es dürfte schwierig werden, dich danach wieder aufzunehmen.» Claudia B. ist nach dem Mutterschaftsurlaub nicht wieder ins Büro zurückgekehrt – obwohl das Schweizer Recht für Mütter nach der Geburt des Kindes einen 16-wöchigen Kündigungsschutz vorsieht. Und ihr Fall wäre nur ein trauriges Beispiel von Diskriminierung, wenn er nicht die Realität vieler Architekturbüros widerspiegeln würde. Büros, die ein veraltetes Betriebsmodell verfolgen, das geprägt ist von wirtschaftlichem Misserfolg und Imageschaden – und sich im praktischen Alltag gnadenlos auswirkt. Ist es übertrieben zu behaupten, dass ein Büro, das nicht zögert, Mitarbeitende als Wegwerfressource zu behandeln – in diesem Fall eine qualifizierte Mitarbeiterin zu entlassen, weil man sie als Elternteil für weniger flexibel und produktiv hält –, der gleichen Logik folgt, die die Umwelt als entbehrlich behandelt? Ursache und Wirkung Es geht darum, dass das hierarchische und oftmals ausbeuterische Modell der Architekturbüros ...