Der Eggshell-Pavillon entstand als Teil der Ausstellung «Hello, Robot» im Vitra Design Museum. Fotos: Gramazio Kohler Research, ETH Zurich

Die ETH-Professur Gramazio Kohler hat für das Vitra Design Museum in Weil am Rhein einen Pavillon namens «Eggshell» gebaut, dessen 3d-gedruckte Schalung nur drei bis fünf Millimeter dünn ist.

Andres Herzog 05.10.2022 10:46

Noch bis Anfang Mai 2023 macht die Roboter-Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein nach 2017 zum zweiten Mal Halt. Für die aktualisierte Wiederauflage der Schau geht die ETH-Professur Gramazio Kohler einmal mehr an die digitalen Grenzen des Bauens. Die Forscher haben zusammen mit Studentinnen einen Pavillon namens «Eggshell» gebaut, dessen 3d-gedruckte Schalung nur drei bis fünf Millimeter dünn ist. Nach dem Betonieren wird die Schalung entfernt, geschreddert und kann wieder für den 3D-Druck verwendet werden. Der Materialkreislauf schliesst sich, so das Versprechen.

Die Schalung wurde 3d-gedruckt und dann ausgegossen mit Beton.