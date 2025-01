Die Stiftung Baukultur (CUB) präsentiert die sechste Ausgabe des Filmfestivals Écrans Urbains in Lausanne. 2025 erkundet das Festival die Beziehungen zwischen Architektur, Gesellschaft und Landschaften anhand einer Auswahl von bisher unveröffentlichten Filmen. Sie gehen etwa der Frage des Wohnens, der Immobilienspekulation und des Prekaritäts mit Filmen wie Skin of Glass (2023), Brunaupark (2024), Interceptés (2024) oder Voisin-e-s-x 2.0 (2024) nach. Zum ersten Mal bietet Écrans Urbains auch geführte Spaziergänge durch das Ökoquartier Plaines-du-Loup in Lausanne an. Sie werden von Workshops begleitet, in denen das Publikum mit Hilfe von professionellen Fotografen lernen kann, den Raum zu beobachten und zu erfassen.