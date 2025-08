Die Formen der Treppen und Podeste im Schloss Rapperswil sollen an Gletschermühlen erinnern. Fotos: Valentin Jeck

Durch Spalten und Mühlen Park Architekten haben das Schloss Rapperswil umgebaut. Die neuen Einbauten erzählen die Geschichte des Linthgletschers, der nach der letzten Eiszeit den Schlossfels zurückliess. 02.08.2025 08:00

Hübsch mittelalterlich thront das Schloss Rapperswil auf einem felsigen Sporn im Zürichsee. Das Gemäuer mit den vielen Türmen ist im Besitz der Stadt. Das geschichtsträchtige Polenmuseum musste vor drei Jahren ausziehen. Unter der hölzernen Decke des Grossen Rittersaals finden Konzerte statt, in seinem kleinen Pendant Trauungen. Eine neue Ausstellung führt durch Wehrgang, Pulverturm und Gügelerturm und will die Geschichte des Schlosses spielerisch erlebbar machen. Inhaltlich etwas dünn, lohnt sich ein Besuch weniger wegen dieser Ausstellung als vielmehr wegen eines einzigen Raums. ###Media_3### Neben funktionalen Eingriffen und dem «Aufräumen» des Innenhofs planten Park Architekten vor allem die vertikale Erschliessung neu. Sie liegt an einem Ende des Hauptgebäudes. Den Raum dafür «Treppenhaus» zu nennen, wäre euphemistisch: Mit einem für die heutige Zeit überraschenden Selbstvertrauen sieht dieser Raum seine Aufgabe nicht in Funktionserfüllung allein. Kraftvoll wächst eine Treppenskulptur durch ihn hindurch. Ihre Läufe aus Beton überlagern sich zu einem piranesihaften Gebälk. Hölzerne Deckenbalken und die schrundige Aussenwand aus Sandstein erzählen von 700 Jahren Baugeschichte. Die neuen Einbauten sollen eine andere, noch ältere Geschichte erzählen: diejenige des Linthgletschers, der nach der letzten Eiszeit den Zürichsee und den Schlossfels zurückliess. Die Architekten dachten an Gletschermühlen, als sie die Treppen zeichneten. Und sie dachten an eine Gletscherspalte, als sie die Schächte der beiden Lifte auseinanderrückten. Betritt man vom Foyer aus die gerade Treppe nach oben, geht man durch besagte Spalte. Sie verjüngt sich nach oben, weil der Personenlift leicht in Richtung Warenlift kippt. Von weit oben sticht Licht hinunter. ###Media_2### ###Media_1### Nach dieser hohen Enge öffnet sich der weite Treppenraum. In der Spalte ist der Beton ...