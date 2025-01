Nur die vier Gauben über dem Altbau (rechts) machen die Aufstockung nach aussen sichtbar. Fotos: Roger Frei

Drei in einem In Zürich Wiedikon spielen Zimmermann Sutter drei Varianten der Nachverdichtung in nur einem Entwurf durch. Das erste Gebäude wurde aufgestockt, das zweite saniert, das dritte durch einen Neubau ersetzt. 29.01.2025 14:00

In Zürich Wiedikon spielen Zimmermann Sutter drei Varianten der Nachverdichtung in nur einem Entwurf durch. Das Projekt für eine Wohnbaugenossenschaft umfasst drei Häuser: Das erste wurde aufgestockt, das zweite saniert, das dritte durch einen Neubau ersetzt. Weil die Einzelprojekte gut etappiert werden konnten, blieb die Erneuerung auch sozial- und quartierverträglich. Saniert wurde im bewohnten Zustand und mit dem Ziel, die günstigen Mieten zu erhalten. So wurden die Fassaden aus dem Jahr 1923 nicht aufwendig isoliert, sondern nur die Fenster erneuert. Ausserdem wurden das Dach, der Keller und eine Stirnfassade gedämmt. Das Ergebnis: Im sanierten Teil kostet eine der zwölf 3-Zimmer-Wohnungen nur zwischen 1082 und 1281 Franken Miete pro Monat. ###Media_4### ###Media_5### Auf der anderen Seite des Innenhofs wurde ein typähnliches Mehrfamilienhaus aufgestockt. Entstanden sind zwei verschieden grosse Maisonette-Wohnungen mit eigener Dachterrasse. Der Eingriff ist so diskret, dass er von aussen nur aufgrund der hohen Gaubenfenster zu erkennen ist. Zu guter Letzt ersetzt ein Neubau ein Haus aus dem Jahr 1971 und schliesst passgenau an die beiden Altbauten an. Darin haben die Architekten pro Stockwerk zwei Familien- und zwei kleinere Alterswohnungen eingepasst. Im Erdgeschoss befinden sich ein Kindergarten und der Gemeinschaftsraum. Zusammen mit einer der gesamten Bewohnerschaft zugänglichen Dachterrasse und dem einfach, aber sorgfältig gestalteten Innenhof bilden sie die Begegnungsräume der drei Häuser. ###Media_2### ###Media_3### Mit den drei Eingriffen geht auch eine städtebauliche und architektonische Reparatur des Blockrands einher: Die Fassaden wurden in Duktus, Materialisierung und Farben vereinheitlicht – wer diese Ecke der Stadt nicht kennt, hat das Gefühl, alles sei schon immer so gewesen. Das wiederum erhöht die Akzeptanz einer Nachverdichtung, die die Hauptn...