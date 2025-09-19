Das Gewinner-Team dorsa + 820.

Im prall gefüllten Architekturforum Zürich stellten sich gestern Abend vier junge Architekturbüros vor. Zu gewinnen gab es die Teilnahmen an einem Studienauftrag.

Die ‹Wilde Karte›, die von den Zürcher Ziegeleien und MHZ Hachtel unterstützt wird, ist ein Wettbewerb und ein Schaufenster für Architektinnen und Architekten unter 40. Zu gewinnen gibt es alljährlich die Teilnahme an einem selektiven Wettbewerb, dieses Jahr an einem Studienauftrag der Immofonds Asset Management AG für eine Wohnüberbauung an der Zürcher Luchswiesenstrasse, mitten in der von Stadtbaumeister Adolf Wasserfallen geplanten Überbauung Hirzenbach in der Gartenstadt Schwamendingen.

Aus zahlreichen Eingaben hatte die Jury in einer Vorauswahl vier Architekturbüros bestimmt, die sich gestern Abend im gut besuchten Architekturforum Zürich mit einer kurzen Präsentation ihres Schaffens und ihrer Ideen dem Publikum und der Jury vorstellten.

Das waren:

– nuar, Zürich

– Ewa Kaszuba, Zürich

– M-AP Architectes, Lausanne

– dorsa + 820, Zürich

Nach langer, eingehender und intensiv geführter Diskussion im Hinterzimmer (den Teilnehmenden und dem Publikum wurden in der Zwischenzeit Getränke und Focaccia gereicht) verkündete Philippe Jorisch als Vertreter der Jury die Entscheidung:

Die ‹Wilde Karte #8› geht an dorsa + 820.

Wir gratulieren – und sind gespannt auf die Resultate des Studienauftrags.