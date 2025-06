Der Weisse Turm von Mulegns Fotos: Benjamin Hofer

Digitale Bautechnologie in Mulegns Die Kulturstiftung Origen und die ETH Zürich realisieren im kleinsten Dorf Graubündens das höchste 3-D-gedruckte Gebäude der Welt und ein Kompetenzzentrum für digitale Bautechnologien. 03.06.2025 09:25

Der Weisse Turm von Mulegns steht. Vor zwei Wochen hat ihn die Kulturstiftung ‹Nova Fundaziun Origen› in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin, ETH-Präsident Joël Mesot und weiterer Politprominenz eingeweiht. Der dreissig Meter hohe Turm ist laut Initianten das höchste 3-D-gedruckte Gebäude der Welt. Origen hat das Projekt als Bauherrin in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich, den Bauunternehmen Uffer und Zindel sowie dem Ingenieurbüro Conzett Bronzini realisiert. «Der Weisse Turm ist ein kühner Prototyp, der die Möglichkeiten digitaler Bautechnologien auslotet und das Bauwesen der Zukunft massgeblich prägen wird», schrieb die Kulturstiftung in der Medienmitteilung. ###Media_2### ###Media_3### Vergangene Woche vermeldete die Bündner Kantonsregierung, dass sie der Stiftung Origen einen Beitrag von einer Millionen Franken gewährt, um in Mulegns in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich ein Kompetenzzentrum für digitale Bautechnologien zu schaffen. Es soll Architekt:innen, Ingenieur:innen, Bauunternehmungen und Industriepartner ein vertieftes Wissen über die Prozesse des digitalen Bauens vermitteln. «Digitale Bautechnologien bieten der Baubranche ein enormes Potenzial, Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und Kostendruck zu bewältigen», schrieb der Kanton. Die offizielle Kommunikation zu Turm und Kompetenzzentrum steht im eigenartigen Kontrast zu den Reaktionen in der Architektur- und Baubranche. Dort findet das Projekt kaum Nachhall. Erstmal hielten es wohl viele Beobachter:innen für einen PR-Stunt, wie die nie realisierte ‹Femme de Vals› von Remo Stoffel. Jetzt zur Eröffnung publizierte das Online-Magazin Dezeen eine Meldung. In den User-Kommentaren wurde dann vor allem die Ästhetik des Weissen Turms kritisiert. Die Tageszeitungen berichteten über die Einweihung mit Bundesrat Parmelin als Aufhänger. Der Tages-Anzeiger schrieb, der...