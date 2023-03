Treppe aus massgeschneiderten Betonteilen.

Digital gefertigte Betontreppe Die neuste Entwicklung aus dem Nest-Gebäude der Empa in Dübendorf ist eine mittels 3-D-gedruckten Schalungen hergestellte Treppe. Sie soll komplexere Formen ermöglichen und Material sparen. 08.03.2023 11:35

‹Step2› heisst die neuste Entwicklung aus dem Nest, dem Forschungs- und Innovationsgebäude von Empa und Eawag in Dübendorf. Seit rund zwei Jahren arbeiten dort Partner aus Forschung und Wirtschaft an verschiedenen Innovationen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, digitale und industrielle Fabrikation, Gebäudehülle und Energiesysteme und machen daraus baufähige Produkte. «Das Projektteam hat ein völlig neuartiges Konzept zur Herstellung massgeschneiderter Betonteile erarbeitet», erklärt der Projektverantwortliche Enrico Marchesi in einer Medienmitteilung der Empa. «Die ‹Step2›-Treppe demonstriert, wie Betonbauwerke mithilfe von computergestütztem Design und neuesten 3-D-Druck-Technologien realisiert werden können. Durch den Einsatz von 3-D-gedruckten Schalungen ist es möglich, komplexere Formen zu kreieren als mit bisherigen Sonderschalungen. Gleichzeitig lässt sich der Materialaufwand erheblich verringern», heisst es weiter Das Verfahren ermögliche massgeschneiderte Lösungen aus Beton und berge auch ein grosses Potenzial bei der Sanierung historischer Bauwerke. ###Media_2### Das Design der Treppe stammt vom ETH-Lehrstuhl ‹Digital Building Technologies›. «Es war für uns wichtig, die digitale Fabrikation so einzusetzen, dass wir extrem filigrane Betonelemente herstellen können. Ein zentrales Kriterium für das System war die Wiederverwendbarkeit der Schalung für die Produktion mehrerer Stufen. Gleichzeitig mussten wir die Anforderungen des 3D-Drucks und des Materials sowie auch die Gegebenheiten beim Befüllen der Schalung mitberücksichtigen», erklärt Professor Benjamin Dillenburger. Die Entwicklung steht aktuell im Status eines Prototyps: Drei Treppenstufen aus faserverstärktem Beton wurden statisch geprüft und mittels einer neu entwickelten Vorspanntechnik verbunden. Dieser Prototyp hielt den Test des Ingenieursbüro WaltGalmarini stand....