Das visualisierte Ausstellungskonzept von «Je suis eau». Fotos: StudioPaolaViganò

Architekturbiennale Venedig 2027: Die Schweiz als Wasserschloss Europas Die Architektin und Stadtplanerin Paola Viganò vertritt die Schweiz an der nächsten Architekturbiennale in Venedig. Im Schweizer Pavillon soll sich 2027 alles ums Wasser drehen. 27.02.2026 09:51

Am 8. Mai wird die Architekturbiennale in Venedig zum 20. Mal ihre Tore öffnen. Pro Helvetia gab nun bekannt, wer die Schweiz an diesem international wichtigen Anlass vertritt. Es ist Paola Viganò, Architektin, Stadtplanerin und Professorin für Stadtplanung und Städtebau an der EPFL. Ihr Thema: «Die Schweiz als Wasserschloss Europas». Als Quelle bedeutender Flüsse, als Süsswasserreservoir und als Land mit hoher Wasserqualität trage die Schweiz eine besondere Verantwortung für diese Ressource, schreibt Paola Viganò. Zusammen mit ihrem Studio und Projektteam möchte sie im Schweizer Pavillon einen «neuen Diskurs über Wasser initiieren: als Ressource, als Rechtssubjekt und als gestaltende Kraft unserer Lebensräume». Die Ausstellung entwickele sich entlang eines räumlichen und thematischen Flusses, erfahren wir aus der Pressemeldung. Im Zentrum stehe die performative Installation ‹Ich bin Wasser›. «Formen des Wassers wie schwindende Gletscher, gefährdete Staudämme, verborgene Flüsse, verschüttete Bäche, übermässig genutzte, sehr sauerstoffarme Seen und städtisches Regenwasser verbinden Design und künstlerische Interventionen mit politischen, ökologischen, wissenschaftlichen sowie rechtlichen Fragen.» Der Schweizer Beitrag verstehe Wasser nicht nur als Thema, sondern als Medium der Ausstellung selbst – «als Fluss, der Räume, Fachdisziplinen und Perspektiven verbindet und eine grundsätzliche Frage aufwirft: Inwiefern rückt die Perspektive des Wassers planetare und lokale Ebenen des Zusammenlebens und der Solidarität in den Vordergrund?» Nähere Informationen sollen Ende 2026 folgen. Ökologischer und sozialer Wandel Paola Viganò ist Architektin, Stadtplanerin und ordentliche Professorin für Stadtplanung und Städtebau an der EPFL wo sie das Habitat Research Center und das Lab-U leitet, sowie an der IUAV Venedig. 1990 gründete sie ihr er...