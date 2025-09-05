Das Foyermodell des siegreichen Entwurfs von EMI Architekt*innen. Fotos: AHB Stadt Zürich

Für all die, die bei «Pfauen» an Vögel denken: Gemeint ist der Hauptspielort des Schauspielhauses Zürich am Heimplatz, gebaut 1889 von Chiodera & Tschudy als neubarockes Vergnügungs- und Volkstheater und 1901 als Schauspielhaus neu eröffnet. Seit 2018/20 stritten wir in Zürich über den Umgang mit dem in die Jahre gekommenen Saal: Der Stadtrat favorisierte zeitweise einen Ersatzneubau; Heimatschutz, Fachwelt und Öffentlichkeit mobilisierten dagegen. 2022 entschied der Gemeinderat: Erhalt statt Abriss. Und Sanierung mit moderaten Eingriffen. Weil das Gebäude seit 50 Jahren nicht saniert wurde, ist letzte dringend notwendig. Nun ist der Wettbewerb zur Instandsetzung entschieden. Sieger ist das Büro EMI Architekt*innen (Projekt «DIE VÖGEL»). Behutsam modernisieren sie den Saal: Bühne und Parkett werden abgesenkt, die Bestuhlung erneuert, die Akustik verbessert und die Zugänglichkeit barrierefrei gemacht. So weit so sauber. Die räumlichen Eigenheiten finden sich rund um den Eingang: Vom verbreiterten Trottoir am Heimplatz (von der Stadt geplant) betritt man einen zweigeschossigen Aussenraum («Stadtloggia») hinter der Fassade. Von dort gelang man ins nun zweigeschossige Foyer. Wenige Eingriffe erreichen hier viel: Ein trapezförmiger Glasaufbau bringt tagsüber Licht in den Raum. Abends wird eine darunter drapierte Stoffbahn zur Trägerin projizierter Bilder – ein «performativer Raum», wie EMI ihn schon ein paarmal temporär bauen konnten. Hinter der alten Treppe vergrössern Spiegelstreifen den Raum. Die Jury lobt die «Vielzahl von präzis aufeinander abgestimmten Massnahmen mit moderater Eingriffstiefe und grosser Wirkung zu Gunsten von Publikum und Betrieb». ###Media_2### EMI bot sicher die sanfteste Erneuerung unter den zwölf Teilnehmern des Wettbewerbs. Die stärksten Eingriffe sind laut Jury entweder «gestalterisch überfrachtet» (Bruther) oder es fehl...