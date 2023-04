«Du sollst nicht fliegen. Du sollst kein Fleisch essen. Du sollst nichts wegwerfen.» Benedikt Loderer

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 24.04.2023 09:39

Die «Differenzierte Erhaltung» Den Pelz waschen, ohne ihn nass zu machen, sei Greenwashing, und dazu zähle auch das «nachhaltige Neubauen», sagte Benedikt Loderer neulich in einer Rede und postulierte die «differenzierte Erhaltung». 24.04.2023 09:39

Ich schau in die Runde: Alle Anständigen sind da. Im Saal sitzen nur Leute, die sich um den Planeten Erde ernsthaft Sorgen machen. Der Erde geht’s schlecht. Doch niemand im Saal kann etwas dafür. Ich blicke der Unschuld ins heitere Gesicht. Liesse man Sie, meine Damen und Herren, nur machen, es käme gut, garantiert. Leider bin ich ungläubig, ja bösartig und der Überzeugung, dass auch diese Tagung ein weiterer Versuch ist, wie man den Pelz waschen kann, ohne ihn nass zu machen. Greenwashing vom Feinsten. Drei Gebote fassen heute alles zusammen, was der Schweizermensch tun muss, um vor seinem Fussabdruck nur einigermassen gerechtfertigt zu sein: Du sollst nicht fliegen. Du sollst kein Fleisch essen. Du sollst nichts wegwerfen. Zum ersten Gebot nur einen Satz: Der Tourismus ist die Lepra des Erdballs. Zum zweiten: Sie mit Ihrem verantwortungsvollen Bewusstsein haben das Prinzip «Fleischlos» längst verinnerlicht und ich kann zum dritten Gebot übergehen, das uns den ganzen Tag vorwurfsvoll über die Schulter blickt: Du sollst nichts wegwerfen. Nur nichts bauen ist nachhaltig, Punkt. Was da ist, genügt. Niemand von Ihnen braucht eine grössere Wohnung, niemand eine zweite, niemand noch einen Parkplatz. Sie wissen es, die Erde retten, heisst unseren Lebensstil ändern. Doch wer von Ihnen will das Konsumniveau senken? Dazu sind wir nicht bereit. Einschränkungen nur, wenn sie nicht weh tun. Das Waschen des trockenen Pelzes nennen wir hierzulande nachhaltiges Bauen. Doch ich will Ihnen die Freude am kleinen Schritt nicht verderben. Mild gestimmt sage ich: Nachhaltig ist, was stehen bleibt. Statt anzureissen und neuzubauen sollst Du abklären, was das Bestehende kann. Stichwort Graue Energie. Ich erinnere daran, dass die Bauindustrie weltweit die Hälfte der Rohstoffe verbraucht und in der Schweiz pro Sekunde 540 Kilo Bauabfall produziert. Während ich hier fünf Minuten r...