Der Pavillon von Jean Nouvel 2002 auf der Arteplage der Expo.02 in Murten. Fotos: Derek Li Wan Po

Die bittere Chronik einer verführerischen Idee Eigentlich sollte Jean Nouvels Pavillon von der Expo.02 in Murten längst in Uster stehen. Doch auch nach zwanzig Jahren ist das Vorhaben nicht gelungen. Eine Publikation fasst das Trauerspiel zusammen. 13.01.2023 12:25

Es wäre ein schönes Märchen gewesen: Der stählerne Restaurantpavillon der Expo.02 in Murten lebt als Seerestaurant La Boîte in Uster am Greifensee weiter. Unrealistisch schien das nicht, denn am Anfang der Geschichte lief alles rund. Doch zwanzig Jahre nach der Expo steht der von Jean Nouvel entworfene Stahlpavillon noch immer nicht in Uster – und er wird es wohl auch nie tun. Zurück bleiben die einst engagierten, heute desillusionierten Mitglieder des Vereins Pavillon Nouvel. Es bleiben hunderte von vergeblich geleisteten Arbeitsstunden und ein Buch aus zwei Bänden. Es ist kein Märchenbuch mit glücklichem Ende, sondern eher das Resumé eines Trauerspiels. Im einen Band, ‹La Boíte 2002–2022›, zeigen Texte und Bilder, was in Murten war, sie illustrieren, was in Uster hätte sein können, und sie zeigen wie das Vorhaben schliesslich an dem vielen Sand im Getriebe erstickte. Der andere Band, ‹La Boîte qui roule›, ist ein Fotobuch von Alberto Venzago. Er hat den einen Sommer festgehalten, als ein Provisorium am Ustermer Seeufer simulierte, wie es wäre, würde der Nouvelpavillon wirklich am Greifensee stehen. ###Media_2### Was seit 2002 geschah Die Idee, den rostigen Pavillon aus Murten in Uster aufzubauen, entstand gegen das Ende der Expo.02 bei einem Glas Weisswein unter Freunden. Die Freunde wuchsen zu einer engagierten Gruppe kultur- und architekturinteressierter Bürgerinnen und Bürger. Erste Anfragen bei den kommunalen und kantonalen Behörden stiessen auf Wohlwollen, gutschweizerisch entstand ein Verein. Dieser ersteigerte den Pavillon nach der Expo und transportierte ihn in die Region. Enthusiastisch erarbeiteten die Architekten Moos Giuliani Herrmann, Kaspar Thalmann und Hans Peter Aebi die Pläne für den Wiederaufbau am Greifensee. ‹La Boîte› sollte das Restaurant heissen und weit über die Region hinausstrahlen. Doch dann kam Sand ins Getriebe, de...