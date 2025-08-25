Am 1. Oktober 2025 wird die Schweizer Baumuster-Centrale Zürich (SBCZ) am neuen Standort an der Hohlstrasse 420 in Zürich ihre Türen öffnen.

«Durch die stetig wachsende Anzahl Besucher:innen an unseren Anlässen stiessen wir im Weberhaus jedoch immer mehr an die Kapazitätsgrenzen», schreibt die SBCZ heute. Deshalb habe man nach einer neuen Location gesucht und diese in der Werkstadt Zürich gefunden, im ehemaligen Werkstatt-Areal der SBB an der Hohlstrasse. Das SCBZ breitet sich auf einer einzigen Ebene aus: Die hellen, 4 Meter hohen Räume und die 640 Quadratmeter grosse Ausstellungsfläche bieten ausreichend Platz und Möglichkeiten, das Angebot weiterzuentwickeln. Bereits am 2. Oktober startet der erste Brownbag-Lunch am neuen Standort.

Bis zum 29. August ist die SBCZ wie gewohnt an der Weberstrasse 4 geöffnet. Im September bleibt die SBCZ aufgrund des Umzugs geschlossen.