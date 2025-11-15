Grosszügiger Hofraum Fotos: Federico Farinatti

Elischa Bischof 15.11.2025 08:00

Didaktisches Exempel Das Architekturbüro Gunz & Künzle hat den Neubau der Baugewerblichen Berufsschule in Zürich realisiert. Die Qualität des Baus liegt in seiner Klarheit. 15.11.2025 08:00

Frühmorgens strömen Scharen von Schülerinnen vom Hauptbahnhof Zürich in den Kreis 5. Diejenigen, die eine Berufslehre im Bauwesen absolvieren, haben seit diesem Schuljahr eine neue Lernstätte. Wo einst ein Konglomerat aus Gewerbe-, Schul- und Wohnbauten stand, findet sich heute der schmale, langgestreckte Neubau der Baugewerblichen Berufsschule. Das Büro Gunz & Künzle hat ihn direkt an die Limmatstrasse gesetzt; damit bildet er eine klare Kante zum Strassenraum und ergänzt das Stadtgefüge um einen grosszügigen rückwärtigen Hofraum. ###Media_5### ###Media_6### ###Media_7### Die Qualität des Baus liegt in seiner Klarheit: Die Organisation mit der mittigen Passage und den beiden Treppenräumen ist so ablesbar wie die Konstruktion. Fast wirkt der Schulbau wie ein didaktisches Exempel, an dem die künftigen Zeichnerinnen und Handwerker Prinzipien und Konstruktionsweisen ihrer Disziplin unmittelbar erfahren. Selbst die Verhinderung einer Wärmebrücke wird anschaulich dargestellt. Oben ordnet ein strenges Raster die Schulzimmer in Grundriss und Fassade. Unten löst es sich in einem doppelgeschossigen Sockel mit Kolonnaden auf. Die Eingänge an der mittigen Passage sind die einzigen Räume auf Stadtniveau. Links und rechts davon liegen die Turnhallen, die zur Hälfte im Terrain versenkt sind. Überspannt werden sie von expressiven Beton-Fachwerkträgern, die im ersten Obergeschoss Lernlandschaften und Aufenthaltsräume durchstossen. Durch die Vollverglasung des oberen Turnhallenteils verbinden sich Hof und Strasse visuell. Die Transparenz schafft eine wirksame Öffentlichkeit – allerdings bleiben die Storen während des Sportunterrichts meist geschlossen. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### ###Media_1### Die direkte Zurschaustellung der Betonstruktur überrascht; in heutigen Wettbewerbsbeiträgen würden vergleichbare Strukturen wohl in Holz vorgeschlagen. Zwischen ...