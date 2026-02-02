Seit zwei Jahren engagiert sich das Kollektiv Architektur Basel für verbindliche Arbeitsbedingungen in den beiden Basler Halbkantonen. Die Chronik eines zähen Prozesses voller juristischer Hürden.

Architektur Basel (Lukas Gruntz, Christina Leibundgut) 02.02.2026 08:00

Read this article in English Prolog: Wie es um die Arbeitsbedingungen steht Unbezahlte Überstunden. Tiefe Einstiegslöhne. Viel Verantwortung. Stress. Vor vier Jahren sorgten diese Themen für rote Köpfe in der Redaktionsrunde von ‹ArchitekturBasel›. Es werde dramatisiert, fanden die einen. Die Bedingungen seien inakzeptabel, die anderen. Klar ist: Baukulturelles Schaffen ist mitunter ineffizient. Arbeitsbelastung bis hin zur Selbstausbeutung jedoch problematisch. Um Fakten zu schaffen, hat ‹Architektur Basel› im Dezember 2022 eine anonyme Online-Umfrage durchgeführt. Die Antworten der 446 Personen – sie stammen überwiegend aus Basel – gaben Anlass zur Sorge: Die Mehrheit der Angestellten verdient monatlich lediglich 5000 bis 6000 Franken brutto. Löhne von mehr als 7000 Franken – das ist der Einstiegslohn einer Primarlehrerin – sind die Ausnahme. Zudem erhält nur eine kleine Minderheit einen 13. Monatslohn. Überstunden und hohe Belastung sind ein Dauerthema, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Lippenbekenntnis. Das Resultat: ein auf Dauer unhaltbares und ungesundes Stressniveau. Die Gewerkschaft Bereits während des Studiums wurde uns das Defizit unserer Branche vor Augen geführt: Die Studiengangsleitung betonte in der Einführungsveranstaltung, man habe sich für den am schlechtesten bezahlten akademischen Beruf entschieden; wer mit 60-Stunden-Wochen Mühe habe, sitze im falschen Raum. Auf das Thema Gewerkschaft und Gesamtarbeitsvertrag (GAV) angesprochen, erklärten Gewerkschaftsvertreter*innen, im Bereich Architektur gebe es weder das eine noch das andere. Aber ist es nicht ohnehin überholt, heute über die Gründung einer Gewerkschaft zu diskutieren – mehr als 100 Jahre nach dem Generalstreik von 1918, in dessen Folge in vielen Branchen die 48-Stunden-Woche eingeführt und zahlreiche GAV abgeschlossen wurden? Und passt eine Gewerkschaft über...