Auf dem Dach des ‹Fleischkäses›: der Überbrückungsbau auf dem Erweiterungsbaus des Opernhaus Zürich im Modell..

Der Überbrückungsbau auf dem Erweiterungsbau Ab dem 4. Juli bekommt der Erweiterungsbau des Zürcher Opernhaus einen temporären Holzpavillon nach Plänen von EM2N aufgesetzt. Er soll die akute Platznot des Hauses lindern. 25.06.2024 17:47

Der Entwurf des Architekturbüros EM2N sieht auf dem Dach des Erweiterungsbaus an der Ecke Utoquai/Falkenstrasse eine eingeschossige, pavillonartige Holzkonstruktion mit 330 Quadratmetern Nutzfläche vor. Die Vorbereitungsmassnahmen dafür starten am 4. Juli in der Falkenstrasse mit dem Anlegen eines Fundaments und der Errichtung eines Krans, teilt das Opernhaus Zürich heute mit. Der Holzbau selber wird im August 2024 aufgerichtet. «Die entwickelte Holzkonstruktion legt Wert auf Flexibilität, Funktionalität, Wiederverwendbarkeit an anderer Stelle und einem dem Kontext angemessenen Ausdruck», schreibt das Opernhaus weiter. Die Gesamtkosten betragen 4.57 Mio. Franken. «Der Überbrückungsbau löst nicht generell die Platzproblematik, hilft aber, die akute Situation bis zu einer nachhaltigen baulichen Entwicklung des Gebäudes abzuschwächen», schreibt das Opernhaus Zürich weiter. Das historische Opernhaus Zürich und der angrenzende Erweiterungsbau müssen in der ersten Hälfte der 2030er-Jahre saniert werden.