Solarfassaden gelten als teuer, aufwendig und abweisend. Doch die Sanierung einer Wohnhausfassade in Basel beweist das Gegenteil – und Finesse.

Es sei einfacher gewesen als gedacht, sagt Dominique Salathé. Seine erste Photovoltaikfassade gibt dem Wohnhaus aus den 1960er-Jahren ein neues, farbiges Gesicht: «Zolli-Grün», betont der Architekt. Das Haus gehört dem Basler Zoo, dessen Gelände sich direkt dahinter ausbreitet. Im Erdgeschoss des Hauses betreibt er Werkstätten. Die 20 Wohnungen darüber bieten dank der erhöhten Lage einen wunderbaren Blick zum Park, aus dem Tiergeräusche dringen. Nebenan führt die Bahnlinie nach Frankreich unterhalb der breiten Oberwilerstrasse hindurch. Die Weite vor dem Haus verschafft dem Bau Prominenz – und viel Sonne für Strom. Salathés Aussage klingt etwas kokett. Richtig ist: Die Solarbranche hat aus den in den vergangenen Jahren entstandenen Pilothäusern viel gelernt. Die Planenden können mittlerweile aus einer breiten Palette an Glasstrukturen und Farben auswählen. Und technisch ist das alles sowieso keine Hexerei mehr. Die Komplexität von Photovoltaikfassaden hat andere Gründe: die ästhetischen Ansprüche ihrer Architekten. Erstere waren in diesem Fall zwar hoch, Letztere aber auch undogmatisch entspannt. In den unterschiedlich breiten Fugen der neuen Fassade sieht der Architekt die «Poesie des Pragmatismus», die schwarz lackierten Bleche der Fensterlaibungen nennt er «unprätentiös». Auch dass die Fassade nicht homogen um das Haus verläuft, ist für ihn kein Problem: Die dem Zoo zugewandte Ostfassade hat durch ihre Balkone eine komplizierte Abwicklung, deshalb ist sie holzverschalt. Ebenso die nördliche Schmalseite, die bald von einem Neubau verdeckt sein wird – hier erweitern dieselben Architekten die angrenzende Energiezentrale. Die Holz-Lehm-Aufstockung wird dann alle heute verstreuten Zoobüros aufnehmen. ###Media_2### ###Media_3### Dank Standardformaten günstiger Auch in der Ausschreibung der Fassadensanierung war von «Vorbildfunktion» und einer «mögl...