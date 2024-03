Heute steht der Gutshof sozial bedürftigen Menschen offen. Fotos: Gianpaolo Gianini

Marion Elmer 02.03.2024 08:00

Der letzte ländliche Zeuge Der Tessiner Architekt Roberto Marcon hat den Gutshof Cornaredo in Porza behutsam saniert und für das Centro sociale Bethlehem der Fondazione Francesco umgenutzt. 02.03.2024 08:00

Autos brausen nur wenige Meter vor der Masseria di Cornaredo auf vier Spuren um die Kurve. Gegenüber haben die Arbeiten für das neue Sport- und Eventzentrum begonnen. Der alte Gutshof gibt sich davon unbeeindruckt. Seit dem späten Mittelalter behauptet er sich an diesem Platz und strahlt erhabene Ruhe aus. Die nördlich von Lugano gelegene Ebenewar dank des Flusses Cassarate eine reiche Landwirtschaftskammer. Nachdem die Stadt das Gebiet zu Beginn des 20. Jahrhunderts erworben hatte, mussten Bauernhöfe und Felder nach und nach Infrastruktur- und Wohnbauten weichen. Um das Jahr 1970 herum war dann nur noch die Masseria di Cornaredo übrig geblieben. Anfang der 1980er-Jahre unter Denkmalschutz gestellt, wurden verschiedenste Nutzungsideen für den Hof geprüft: eine Jugendherberge, ein Kulturzentrum, ein Park oder ein Restaurant? Nach jahrzehntelangen Diskussionen fand die Idee, den Ort als Zeugen einer vergangenen Ära zu erhalten und dem bedürftigsten Teil der Bevölkerung zu widmen, endlich eine Mehrheit. ###Media_3### ###Media_2### So beherbergt der östliche Flügel des hufeisenförmigen Ensembles heute das Centro sociale Bethlehem der Fondazione Francesco. Obdachlose und sozial bedürftige Menschen finden dort tagsüber eine warme Mahlzeit, eine Dusche und einen Begegnungsort. Unter einem grossen, von gemauerten Pfeilern getragenen Aussendach betritt man an der nordöstlichen Ecke die Tagesräume. Via Lift oder Aussentreppe in einem Betonanbau erreicht man das Büro des Stiftungsleiters Bruder Martino, über eine verglaste Laube gelangt man in einen Mehrzwecksaal. Im Raum darunter befindet sich ein historisch wertvoller, sorgfältig restaurierter Weinkelter. Im ehemaligen Kuhstall im anderen Gebäudeflügel wird heute gekocht. Das Küchenteam sorgt nicht nur für das Wohl der Bedürftigen, sondern verwöhnt auch die Gäste des angrenzenden Restaurants. Im Obergeschoss stehen...