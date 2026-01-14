Mario Botta hat 2006 der Stiftung Werner Oechslin ein Dach gebaut. Fotos: bibliothek-oechslin.ch

Der Bibliothek Werner Oechslin droht das Aus Bleiben die Buchdeckel zu? Die Einsiedler Bibliothek startet eine Petition, um die Schliessung zu verhindern. 14.01.2026 11:41

Mit einem Schatz oder einer Auster wird die Bibliothek Werner Oechslin in der Hülle des monumentalen Baus von Mario Botta gelegentlich verglichen. Weniger poetisch klingt der Selbstbeschrieb: «Eine weltweit einzigartige Forschungseinrichtung, die in internationalen Fachkreisen höchste Anerkennung geniesst.» Die Bibliothek ist das bibliophile Dach für 80'000 Bände mit dem gewichtigen Schwerpunkt auf Quellschriften zur Architektur und zur Architekturtheorie. Zur Einweihung des eigenen Hauses 2006 staunte Beno Loderer bei Hochparterre: «Ich stand mit Ehrfurcht und Andacht in der Bibliothek. Mit einem Stockzahnlächeln auch. Ich war eingeschüchtert im Tempel der Obsessionen des Werner Oechslin. Beeindruckt von der Hartnäckigkeit, dem zähen, wilden Sammlerfleiß, der leidenschaftlichen Bücherliebe, dem Aufschichten des Bildungsgebirges und dem weltläufigen Auslegen von Bedeutung, kurz, dem überwältigenden dreifachen Ineinander von Raum, Buch und Programm.» Wo die Förderung schwindet, braucht es Spender Doch nun droht der Bibliothek tatsächlich die Schliessung. Auf Ende 2026 müssten die Türen geschlossen werden, heisst es auf der Webseite. 2021 geriet das Haus finanziell ins Schwanken. Die ETH lehnte es ab, die Bibliothek für 11,5 Millionen Franken von ihrem emeritierten Professor zu übernehmen, und reduzierte die jährliche Unterstützung. 2024 lehnte der Kantonsrat einen jährlichen Betriebsbeitrag von 600'000 Franken für die Bibliothek ab. In der Folge zog sich auch der Bezirk Einsiedeln zurück. So fehlte der Stiftung bereits im letzten Jahr öffentliche Unterstützung. Provisorisch könne man den Betrieb nun noch bis Ende Jahr weiterführen. Doch die Oechslin und der ‹Verein der Freunde der Bibliothek› geben sich kämpferisch: «Die Bibliothek Werner Oechslin macht weiter. Plan B: Wir suchen grosszügige Gönner», heisst der Aufruf auf der Webseite. Neben de...