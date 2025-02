Ein schmucker Zaun mit Toren verschliesst die Anlage in der Nacht. Fotos: Sven Högger

Delirious Sihlhölzli Camponovo Baumgartner haben den Musikpavillon auf der Zürcher Sportanlage Sihlhölzli für sportliche Aktivitäten umgenutzt. Das Büro hatte sichtlich Spass am Entwurf. 15.02.2025 08:00

Nackte Athleten, die im 9. Stock eines Hochhauses mit Boxhandschuhen Austern essen: Eine ähnliche Szenerie wie diese aus Rem Koolhaas’ Buch-Klassiker ‹Delirious New York› findet man an irgendeinem Wochentagabend in Zürich-Wiedikon. Tätowierte Menschen pumpen ihre Muskeln in einem muschelförmigen Pavillon. Die martialische Handlung nennt sich Calisthenics und meint Training im öffentlichen Aussenraum. Das eigene Körpergewicht übernimmt dabei die Aufgabe von Hanteln oder Maschinen. ###Media_2### Der Ort des Geschehens existiert schon länger als dieser Sporttrend: Stadtbaumeister Hermann Herter ergänzte 1932 seine kurz zuvor fertiggestellte Sportanlage Sihlhölzli mit besagtem Musikpavillon. Die Betonmuschel ist nicht besonders schön, stülpt sich aber dank dem Ingenieur Robert Maillard eindrücklich weit nach vorne. Doch spätestens als die Strasse dahinter zur Autobahnausfahrt wurde, war an Musikkonzerte nicht mehr zu denken. Jahrzehntelang stand das Baudenkmal leer, vandalismussicher verschlossen durch Maschen- und Stacheldraht. Bis die Stadt sich entschloss, aus der ehemals kulturellen eine sportliche Nutzung zu machen. Camponovo Baumgartner hatten sichtlich Spass beim Entwurf. Ein neues Podest lässt die ansteigenden Holzränge darunter unangetastet. Sein feuerroter Gummibelag wölbt sich im holzgefütterten Betonschlund wie eine schnalzende Zunge. Darauf verteilte Stahlrohrgeräte sollen mit metallischem Farbton an die Blasinstrumente von einst erinnern. Auch der Zaun, der die Muschel abschliesst, ist schmuck: Schlanke dunkelgrüne Pfosten halten lachsrote Gitterbögen, als sei dies der Eingang einer Art-Nouveau-Metro und kein Käfig für urbane Muskelmenschen. ###Media_3### ###Media_4### An der Pavillonrückseite führen zwei frisch überdachte alte Abgänge in die Garderobe: Ein seegrün gesprenkelter Mosaikboden antwortet der patinierten Kupferkuppel des Dach...