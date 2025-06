‹The Daylight Award› ist ein zweijährlich verliehener Preis, der Beiträge zur Nutzung von Tageslicht in Architektur und Forschung auszeichnet. Er würdigt Einzelpersonen oder Teams, «deren Arbeit mit natürlichem Licht die Lebensqualität, die Gesundheit und die gebaute Umwelt verbessert hat», heisst es in der Ausschreibung. ‹The Daylight Award 2026› wird in den zwei Kategorien ‹Tageslicht in der Architektur› und ‹Tageslicht in der Forschung› verliehen. Die Jury unter dem Vorsitz von Gerd Folkers, Professor emeritus an der ETH Zürich, besteht aus: Dorte Mandrup, Architektin (Dänemark), Russell Foster, Neurowissenschaftler (UK), Annette Gigon, Architektin (Schweiz), Iwan Baan, Architekturfotograf (Niederlande/USA), Yvonne de Kort, Umweltpsychologin (Niederlande), und Michael J. Balick, Ethnobotaniker (USA). Die Nominierungsfrist endet am 15. September 2025. Mehr Informationen über den Preis und die bisherigen Preisträger:innen gibt es unter www.thedaylightaward.com.