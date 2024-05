Turnhalle der Francisco De Vitoria Universtität, Madrid (E) 2017

Redaktion Hochparterre 27.05.2024 13:43

Campo Baezas Werke würdigen die stillen Wunder des Tageslichts in Gebäuden mit sehr unterschiedlicher Funktion, so die Pressemitteilung. Seine Gebäude veranschaulichen die spirituellen Qualitäten des Tageslichts und erweitern so das Verständnis für die Werte des Tageslichts über den aktuellen wissenschaftlichen Rahmen hinaus. Die Bauten von Alberto Campo Baeza sind zurückhaltende und stille Beispiele für sinnliche, geistige und poetische Qualitäten in der architektonischen Artikulation von Tageslicht, so die Veranstalter des Tageslicht Awards.

Till Roenneberg, emeritierter Professor für Chronobiologie vom Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat den Award für seine wissenschaftlichen Untersuchungen und Erkenntnisse bekommen. Roennebergs Schwerpunkte liegen auf der Chronobiologie und Themen wie zirkadianen Rhythmen und Abhängigkeiten. Seine Forschungen und Veröffentlichungen haben dazu beigetragen, die vielfältigen Eigenschaften und Auswirkungen des Tageslichts und der Beleuchtung im Allgemeinen auf die menschliche Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit zu verstehen.

Mit der Doppelauszeichnung in wissenschaftlicher Forschung und Architekturentwurf will der Daylight Award Forschung auf höchstem Niveau in den Dienst der architektonischen Denkweise und Praxis zu stellen. Ziel der Auszeichnung ist es, ein ganzheitliches Verständnis für das Tageslicht zu schaffen und seine positiven Auswirkungen auf das Leben zu verstärken.

Der Daylight Award wurde von den Stiftungen Villum Fonden, VELUX Fonden und VELUX Stiftung ins Leben gerufen und wird alle zwei Jahre in zwei Kategorien verliehen. Der Preis wird in Form von zwei persönlichen Preisen vergeben, jeweils in Höhe von Euro 100'000.