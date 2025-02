Im Zuge der Sanierung wurde das Untergeschoss partiell freigelegt. Fotos: Paola Corsini

Damaris Baumann 12.02.2025 14:00

Das zweite Leben des Schmetterlings

Wir werden von Schulkindern umringt, während wir uns über die Pläne des frisch sanierten Schulpavillons Auzelg in Zürich beugen. Der Grundriss zeigt die symmetrische Falterform, je nach Vorliebe handelt es sich um eine Fledermaus oder einen Schmetterling. Das gefaltete Dach stützt die Assoziation. Auf der Eingangsseite erscheint das Schulhaus als eingeschossiger Pavillon, auf der Gartenseite verfügt es über ein Untergeschoss. Nach über 50 Jahren hat das Architekturbüro Bosshard Vaquer das Bauwerk von Trudy Frisch-von Meyenburg instand gesetzt. ###Media_2### «Am Gebäude selbst haben wir so wenig wie nötig verändert. Die Neugestaltung des Aussenraums machte dies möglich», sagt Daniel Bosshard. Durch eine Abgrabung erhält das Untergeschoss mit Werk- und Gymnastikraum nun mehr Licht, einen Zugang und einen Fluchtweg. Für die topografische Umgestaltung mit einer Rampe brauchte es eine sorgfältige denkmal- und gartendenkmalpflegerische Gesamtabwägung zwischen Auflagen, Nutzung und Denkmalerhalt. Der Aussenraum war längst nicht mehr im Originalzustand. Damals hatte schon kurz nach Bauvollendung ein Lichtschacht einen grossen Teil unzugänglich gemacht. Durch den neu gestalteten Aussenraum wird das Gebäude entlastet. Das einst versteckte Untergeschoss hat eine Fassade aus Beton und verputzten Pfeilern erhalten, die die Gliederung des Obergeschosses aufnehmen. Der neue Eingang ins Untergeschoss trägt die Handschrift der Architekten mit spielerischem Witz. Unter einem halbrunden Vordach gelangt man in den als «Grotte» bezeichneten Vorraum. Der Türdrücker ist für Menschen jeder Körpergrösse gestaltet. ###Media_3### ###Media_4### Die Oberflächen im Innern wurden wo möglich erhalten und gereinigt. Vorhänge, Holzlattungen an den gefalteten Decken und Pendelleuchten schaffen eine heimelige Atmosphäre. Die ledrige Textur zeigt das Alter des Linoleums auf den Fenst...