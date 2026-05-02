Der aufgefrischte Theatersaal fasst 800 Zuschauer*innen. Fotos: Georg Aerni

Das Theater als Fabrik EMI haben das Stadttheater Winterthur von Frank Krayenbühl grundlegend saniert und dabei Alt und Neu verschliffen. 02.05.2026 08:00

Das Stadttheater Winterthur sieht nicht wie ein klassisches Theaterhaus aus. Geschlossene Bleivolumen stapeln und staffeln sich am Rande des Museumsquartiers in den Himmel. Betritt man das Theater, entpuppen sie sich als Hauben, bei denen sich eine dünne Haut über ein sichtbares Stahlskelett spannt. Man kann sich die Erregung des Kulturbürgertums vorstellen, als das Haus 1979 seine Türen öffnete, 11 lange Jahre nach dem Wettbewerbsgewinn durch Frank Krayenbühl: Beton und graues Trapezblech, blau lackiertes Raumtragwerk, orange Lüftungsrohre. ###Media_2### Nicht mehr um Repräsentation ging es hier, sondern um das einigermassen nüchterne Bereitstellen von Raum für die Sache an sich, das Spiel. Informell schmiegt sich das Foyer als gebaute Topografie mit vielen Treppen um den Zuschauersaal. Seine diagonale Geste verbindet die beiden Zugangsebenen und die beiden Enden des Hauses mit Restaurant und Theaterkasse. Jede Wand, jedes Rohr, jede Fuge richtet sich hier nach dem Quadratraster von 64 Zentimetern. ###Media_3### ###Media_1### Noch 2014 diskutierte die Stadt einen Abriss des Baudenkmals, bis man es schliesslich als solches erkannte und schützte. Nach einem Planerwahlverfahren 2019 sanierten EMI das Haus erstmals grundlegend. Als Anwält*innen des Bestandes habe man sich verstanden, erzählen die Architekt*innen. Sie erneuerten die gesamte Gebäude- und Bühnentechnik, senkten den Energieverbrauch und entfernten spätere Einbauten. Und sie verschliffen Alt und Neu: Ergänztes oder Verändertes orientiert sich formal an der Sprache des Originals, wie bei der Kassenbox oder im Restaurant, in dessen Decke nun wieder Hunderte Glühbirnen in orangenen Metallpanelen leuchten. Der Brandschutz bereitete den Planenden am meisten Kopfzerbrechen. Das Foyer darf weiterhin als Fluchtweg dienen, wofür jedoch die Brandlast reduziert werden musste. Im Brandfall schliessen sich ...