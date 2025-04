Denkmalpflege und Architektur beäugen sich oft misstrauisch. Das S AM bringt sie in einer Ausstellung zusammen. Fotos: zvg / S AM

Laurence Ziegler 29.04.2025 11:45

Das S AM im baukulturellen Zwiegespräch Eine Ausstellung in Basel widmet sich der Denkmalpflege. Die informative Übersichtsschau blickt zurück, aber vor allem auch voraus. Damit räumt sie mit Vorurteilen auf.

Das Schweizerische Architekturmuseum S AM widmet sich in seiner aktuellen Ausstellung einem Thema, das lange als zu trocken, zu technisch oder rückwärtsgewandt galt: der Denkmalpflege. Unter dem Titel «Was War Werden Könnte», erkundet das Museum die Schnittstellen zwischen Erhalt und Erneuerung. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt: 2025 jährt sich das Europäische Denkmalschutzjahr zum fünfzigsten Mal und erinnert daran, dass der Diskurs um das gebaute Erbe schon einmal gesellschaftliche Breitenwirkung entfalten konnte. Doch was bedeutet Erhalt heute, in Zeiten der Bauwende, wenn Neubauten als ökologischer Luxus gelten und Bestandspflege zur ökologischen wie kulturellen Notwendigkeit wird? ###Media_2### Die Ausstellung präsentiert Denkmalpflege nicht länger als technokratische Nischenpraxis oder bürokratisches Hemmnis, sondern als potenzielle Innovationsquelle im Umbau der Disziplin. Sie inszeniert ein Gespräch zwischen zwei Feldern, die sich historisch oft misstrauisch beäugt haben: Denkmalpflege und Architektur. Während erstere als Bewahrerin gilt, die den Lauf der Zeit verlangsamt, wird zweitere mit Fortschritt, Kreativität und Wandel assoziiert. Dieses Spannungsfeld nimmt die Ausstellung unter die Lupe. Das narrative Raumgefüge bietet eine Zeitreise durch fünfzig Jahre Denkmalpflege, von der Vergangenheit in eine mögliche Zukunft. In vier thematischen Räumen wird historisches Material aufbereitet, aktuelle Projekte werden gezeigt und spekulative Fragen gestellt. Die Ausstellung changiert zwischen Rückschau, Praxisbeispiel und Zukunftsvision. ###Media_3### Im Prolog wird mit verbreiteten Missverständnissen über die Denkmalpflege aufgeräumt. Grafiken erläutern, was die Disziplin leisten kann, was sie nicht will und wie sie in der Schweiz funktioniert. Ein sinnvoller Einstieg, denn viele Architekturschaffende haben bis heute nur eine vage Vorstellun...