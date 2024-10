Alle Preisträger des DAM Architectural Book Award 2024 Fotos: Uwe Dettmar

DAM Architectural Book Award 2024 Die Frankfurter Buchmesse und das Deutsche Architekturmuseum haben gestern die zehn bestgestalteten Architekturbücher des Jahres ausgezeichnet – darunter verschiedene Schweizer Verlage und Gestalterinnen. 17.10.2024 14:45

Dem Aufruf der Frankfurter Buchmesse und des Deutschen Architekturmuseums (DAM) sind 74 Architektur- und Kunstbuchverlage weltweit gefolgt. Eine Fachjury aus externen Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern des DAM hat aus 170 Einsendungen nach Kriterien wie Gestaltung, inhaltliche Konzeption, Material- und Verarbeitungsqualität, Grad an Innovation und Aktualität die zehn besten Architekturbücher des Jahres ausgewählt. Die Gewinner und Gewinnerinnen wurden im Rahmen der Preisverleihung am 16. Oktober 2024 im DAM Ostend gekürt. Zu den ausgezeichneten Bücher gehört auch die Publikation des Schweizerischen Architekturmuseums S AM zur Ausstellung ‹Was wäre wenn – Ungebaute Architektur in der Schweiz›. Deren «verspielte und zugleich sachliche Gestaltung des Büros Claudiabasel» wecke Entdeckungslust und Forscherdrang, schreibt die Jury, und die Publikation hinterfrage damit «auf äusserst spannende und unterhaltsame Art und Weise die gängige Vorstellung von Baukultur». Ebenfalls prämiert wurde das Buch ‹Researching otherwise – Pluriveral Metholdologies for Landscape and Urban Studies› des GTA Verlag der ETH Zürich, dessen vom Zürcher Grafikbüro Offshore Studio «stringent durchchoreografierte Layout ein überraschend leichtes, fast leichtfüssiges Buch» erschaffe. Preisträger DAM Architectural Book Award 2024 FEP Viana de Lima Verlag: Monade editoria Autor: João Carmo Simões Herausgeber/in: Daniela Sá, João Carmo Simões Gestaltung: João Carmo Simões, Lissabon Fotografie: João Carmo Simões Erieta Attali Kengo Kuma – Mirror in the Mirror Verlag: Hartmann Books Autor: Barry Bergdoll Herausgeber/in: Erieta Attali, Kengo Kuma Gestaltung: Koma Amok, Stuttgart Fotografie: Erieta Attali Was wäre wenn – Ungebaute Architektur in der Schweiz Verlag: Christoph Merian Verlag Autor/innen: Andreas Ruby, Andreas Kofler, Marc Frocha...