Redaktion Hochparterre 06.12.2024 11:46

Das Departement Architektur der ETH Zürich hat drei neue Professorinnen. Neu sind Adrien Comte und Adrien Meuwly, Gründer und Partner des Architekturbüros Comte/Meuwly in Zürich, ausserordentliche Professoren für Architektur und Konstruktion. Zur ordentlichen Professorin für Architektur, Kunst und Technologie am Departement Architektur ernannt wurde ebenfalls Débora Mesa Molina, zurzeit Partnerin im Architekturbüro Ensamble Studio mit Büros in Madrid und Boston. Andrea Deplazes, zurzeit ordentlicher Professor für Architektur und Konstruktion am Departement Architektur, wird dagegen Ende Juli 2025 in den Ruhestand treten.