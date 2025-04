Über viele Jahre hinweg habe Schärer den BSA massgeblich mitgeprägt und nach aussen hervorragend vertreten, so der Bund.

Caspar Schärer verlässt BSA nach 8 Jahren als dessen Generalsekretär. 15.04.2025 08:36

Der Bund Schweizer Architektinnen und Architekten BSA meldet heute, dass der Generalsekretär Caspar Schärer den Bund per Ende August 2025 verlassen und beim Schweizerischen Städteverband tätig wird. Der Berufsverband würdigt sein Engagement, seine Weitsicht und sein grosses Herz. Die Nachfolge ist noch ungeklärt, der BSA sucht nach geeigneten Kandidat:innen. Nach dem Architekturstudium an der ETH, der Ringier-Journalistenschule und freier Autorenarbeit schrieb der 52-jährige Zürcher seit 2008 als Redaktor der BSA-eigenen Fachzeitschrift ‹werk, bauen + wohnen›. Schärer leitete ausserdem das Seminar Architekturkritik an der ETH Zürich und ist Vizepräsident des Architekturforums Zürich....