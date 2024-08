Redaktion Hochparterre 30.08.2024 12:37

Zusammengesetzt aus den Begriffen ‹Repair› und ‹Maintenance› heisst das neue Weiterbildungsangebot der ETH Zürich ‹ReMain›. Es legt den Fokus auf die Wartungs- und Reparaturfähigkeit von Bauten und ihren Bestandteilen sowie die Wirtschaftlichkeit von Konzepten zur Werterhaltung und Inwertsetzung. «Anhand eines beispielhaften Reparaturprojektes entwickeln die Teilnehmenden fachübergreifend unterschiedliche Lösungsansätze», schreibt die ETH in der Ausschreibung. Sie lernen, Probleme und Potenziale im Zusammenhang mit der Reparierbarkeit zu erkennen, geeignete nachhaltige Lösungen zu entwickeln und diese an andere Interessengruppen zu vermitteln. So soll die Lebensdauer bestehender Gebäude und ihrer Bauteile verlängert und Ressourcen und Materialien eingespart werden. Das CAS ETH ReMain richtet sich an Fachpersonen aus Architektur, Ingenieurwesen, Industriedesign, Immobilienbewirtschaftung, Risikomanagement und verwandten Bereichen. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September 2024....