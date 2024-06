Adrian Wildenauer stellt der Jury den CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen vor.

Adrian Wildenauer, Dozent an der Berner Fachhochschule wird für den ‹CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen› mit dem ‹CS Award for Best Teaching 2024› ausgezeichnet.

Bei ihrem Entscheid betonte die Jury die konsequente Ausrichtung des ‹CAS Digital Planen, Bauen, Nutzen› auf die Bedürfnisse der Kund*innen, also der Weiterbildungsstudierenden. «Der didaktische Ansatz, mit seinem Zusammenspiel von Forschung, den Partnern aus der Praxis, den wenigen, aber ausgewiesenen Expert*innen, sowie dem direkten Anwenden der gelernten Skills auf reale Praxisprojekte ist aus den durchwegs hochklassigen Einreichungen hervorgestochen», heisst es weiter.

Dass der innovative didaktische Rahmen nicht nur in der Theorie, sondern auch bei den Kunden und Kundinnen funktioniert, bestärkte die Jury weiter. So habe man beim CAS die willkommene Herausforderung, dass Studierende ob lauter Freude an der Sache die Unterrichtsräume nicht mehr räumen wollten, und dass potenzielle Praxispartner mittlerweile Schlange stünden bei Adrian Wildenauer. Er habe in seinem Leben viele Weiterbildungen absolviert, sagte Wildenauer anlässlich der Einreichung für den Award. Aus dieser Erfahrung habe er gelernt und das entwickelt, was er sich als Student immer gewünscht hat: «Ich habe einen CAS strukturiert, wie ich mir die ideale Weiterbildung vorstelle.»

Der ‹Credit Suisse Award for Best Teaching› wird seit 2006 jährlich vom Jubiläumsfonds der Credit Suisse Foundation in Zusammenarbeit mit den Universitäten, technischen Hochschulen und Fachhochschulen der Schweiz und damit auch an der BFH vergeben.

Die Würdigung und Preisübergabe finden am 3. September 2023 im Rahmen von «Rendez-vous Lehre» in Biel statt.