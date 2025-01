Gesucht: Tendenzen-Kataloge der ersten bis dritten Ausgabe (1975 bis 1977)

Für das Ausstellungsprojekt «Under the Influence: Tendenzen at 50» sucht das gta-Archiv Originalkataloge der einflussreichen Ausstellung «Tendenzen – Neuere Architektur im Tessin» von 1975.

Redaktion Hochparterre 27.01.2025 10:00

Das gta-Archiv und die gta-Ausstellungen entwickeln gemeinsam das Ausstellungsprojekt «Under the Influence: Tendenzen at 50», das im Herbst 2025 an der ETH Zürich stattfinden wird. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der einflussreichen Ausstellung «Tendenzen – Neuere Architektur im Tessin» (November bis Dezember 1975), die einer aufstrebenden Generation von Tessiner Architekt*innen zu internationaler Bekanntheit verhalf. Die ursprüngliche Tendenzen-Ausstellung wurde von Martin Steinmann für die Ausstellungsorganisation des Instituts gta der ETH Zürich unter der Leitung von Heinz Ronner kuratiert und von Thomas Boga gestaltet. Der begleitende Katalog, der zwischen 1975 und 1977 in drei Auflagen erschien (und 2010 als Faksimile-Nachdruck neu aufgelegt wurde), fasste die Ausstellungstafeln als Buchseiten zusammen. Durch die Verbreitung des Katalogs wurden die Inhalte weit über den physischen Rahmen der Ausstellung hinaus bekannt. Für viele Studierende und Praktiker*innen wurde der Katalog zu einer Art Reiseführer und Gestaltungshandbuch, das über die Jahre hinweg genutzt wurde.

50 Jahre später nimmt das kuratorische Projekt die ursprüngliche Tendenzen-Ausstellung und den Katalog als Linse, um das Konzept der ‹Influence› (Einfluss) in der Vermittlung von Architekturwissen zu untersuchen. Zu diesem Zweck planen das gta-Archiv und die gta-Ausstellungen eine Installation mit Originalkatalogen der Ausgaben aus den 1970er Jahren. Interessierte Architekt*innen jeden Alters aus dem In- und Ausland, die Tendenzen-Kataloge der ersten bis dritten Ausgabe (1975 bis 1977) in beliebigem Zustand besitzen, sind eingeladen, ihr persönliches Exemplar für die Ausstellung auszuleihen. Jede Leihgabe wird durch einen schriftlichen Vertrag bestätigt und von einer Umfrage mit fünf Fragen begleitet, die sich auf die persönliche Nutzung des Tendenzen-Katalogs durch die Eigentümer*innen beziehen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das gta-Archiv unter der E-Mail-Adresse archiv-news@gta.arch.ethz.ch. Die Ausschreibung läuft bis 1. Juni 2025.